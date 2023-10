Román Rodríguez: “Galicia dedicaralle á universidade o 1% do PIB en dous anos, seremos os primeiros”

Son días máis movidos do habitual para Román Rodríguez, que logrou asinar con tres dos catro sindicatos da mesa sectorial un acordo para reducir ratios de alumnos por aula e asistiu ao Debate sobre o Estado da Autonomía no que o seu xefe, Alfonso Rueda, avanzou que Galicia cumprirá antes do límite de 2030 o compromiso de dedicar o 1% da riqueza galega ás universidades. O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades ponlle data concreta: 2025.

–Cando acadará Galicia o 1% do produto interior bruto (PIB) dedicado ás universidades?

–Galicia leva moitos anos apostando pola universidade e queremos ser a primeira comunidade en chegar ao obxectivo fixado polo Goberno, que é 2030. Neste momento, xa temos un plan de financiamento que propón un aporte significativo do PIB e que se complementa con outras axudas.

–Pode concretar unha data?

–Cremos que 2025.

–Esa porcentaxe suporía aportar uns 600 millóns de euros anuais ao ensino superior, 150 máis que agora. É correcta esa cifra?

–Falamos de aportación da administración pública. O eixo central é o plan de financiamento, pero hai outras liñas de apoio, como o plan de infraestruturas universitarias, que se suma.

–Saben que cantidade suporá de aumento?

–Non son eses 150 millóns en ningún caso. Non temos o dato preciso, pero desde logo non é esa cantidade. En todo caso, queremos unha universidade financiada con criterio, con lóxica, con planificación, que nos permita organizarnos.

–Que porcentaxe do PIB lle dedican agora á universidade?

–Só o plan de financiamento supón o 0,7%. A partir de aí, temos que sumarlle outros aportes autonómicos. Tampouco nos obsesiona que sexa o 0,99% ou o 1,3%. O que queremos é que a universidade teña os recursos suficientes para levar a cabo a súa misión.

–O Goberno esixirá desde xaneiro que os alumnos en prácticas coticen á Seguridade Social, o que lle afectará tanto á FP como ás universidades. Que consecuencias pode ter?

–É unha enorme irresponsabilidade e un enorme descoñecemento por parte do actual Goberno sobre o papel fundamental que teñen as prácticas dos alumnos tanto en empresas como noutros organismos. Estamos a falar de prácticas curriculares. É unha inconsciencia absoluta, porque ameaza a titulación de miles de estudantes, porque é unha desincentivación para que empresas ou outros organismos colaboren na formación do alumno. Hai un forte risco de que moitos alumnos en toda España non atopen onde facer as prácticas curriculares.

–Sen elas non poderán titularse?

–Quererán, pero sen elas non poderán. É unha enorme irresponsabilidade dunha liña con clara intencionalidade política. Detrás de todo isto, hai a intención de dicir que hai un incremento de mozos afiliados á Seguridade Social. E esta idea parécenos ben en principio, salvo que se usa de xeito perservo. En Galicia afecta a 36.000 estudantes entre universidade e FP.

–Falando de FP, van aumentar a oferta ante o crecemento de alumnos, que xa chegaron ao récord de 64.500 neste curso?

–Temos que ser prudentes, pero ambiciosos. O vindeiro curso imos incrementar la oferta con novos ciclos que respondan ás necesidades das empresas, dos sectores produtivos e do mercado laboral. Hoxe, a FP é garante de emprego.

–Que lle parece a nova ABAU? Dispoñen xa de toda a información sobre os cambios que se aplicarán a finais deste curso?

–Esa reforma é a historia dun disparate. Coido que algún día se estudará como facer unha cousa mal e se porá enriba da mesa como este ministerio e este Goberno xestionaron algo que en principio é meramente técnico. Estes días houbo outra reunión coas comunidades e a inmensa maioría se senten enganadas.

–Que pensa sobre o uso do móbil nas aulas? Debería prohibirse?

–Debemos empregar a tecnoloxía como un apoio para mellorar a sociedade e non estar supeditados a ela. Agora mesmo, en Galicia permitimos que o móbil se poida empregar en clase, sempre dentro dun plan educativo, dunha liña de traballo planificada e organizada polo propio centro. Hai autonomía. Dito iso, a sociedade, no seu conxunto, debería reflexionar, comezando polas familias, o que estamos posibilitanto ou non respecto ao uso dos móbiles.

–Algúns países, especialmente nórdicos, comezan a regresar ao papel e as pizarras. Galicia aposta por implantar máis ordenadores. Debería ralentizarse a introdución desas tecnoloxías?

–Non podemos ser un péndulo, hoxe todo tecnolóxico e mañá todo analóxico. En Galicia tentamos complementalo e con bos resultados en xeral. Estamos traballando en mellorar as infraestruturas dixitais e investiremos uns 80 millóns de euros o vindeiro curso.