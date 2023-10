La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, reclamó ayer al Consejo del Estado que traslade “cuanto antes” a la Xunta su dictamen sobre la ley de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia en la que se basa el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) por el Gobierno. También aseguró que en la norma autonómica no hay “nada que tenga que ver con la inconstitucionalidad”.

Así lo indicó, en declaraciones a los medios, durante un encuentro con el Observatorio do Litoral de Galicia, celebrado en A Coruña, en el que participó también el conselleiro do Mar, Alfonso Villares.

Vázquez criticó que el Gobierno presentase el recurso “casi el último día” que podía hacerse y apuntó que “lo lógico” sería que el Ejecutivo central se hubiera puesto en contacto con el autonómico para “sentarse a discutir cada uno de los artículos de la ley” con el objetivo de “llegar a un consenso”.

“Volvemos a estar sumidos en un mar de incertidumbres”, argumentó la conselleira, que exigió el informe del Consejo de Estado y también lo relativo al recurso ante el Constitucional. “No podemos empezar a trabajar”, lamentó tras pedir al Gobierno central “claridad y respeto” para la ciudadanía gallega y para los profesionales.

“Por más que analizamos desde el punto de vista jurídico, no encontramos nada que tenga que ver con la inconstitucionalidad, nada que tenga que ver con la declaración de independencia, nada que tenga que ver con que no estamos haciendo aquello que nos pertenece y que nos da el Estatuto de Autonomía que es ordenar nuestro litoral”, indicó en relación a la norma autonómica.

“Ni vamos en contra de la Constitución, que no tocamos, ni vamos en contra de la ley de Costas, que no tocamos”, insistió. “Hacemos aquello que no está ordenado, que no está prohibido, única y exclusivamente”, defendió, para añadir que “Galicia no tiene nada que ocultar”.