Exigen protocolos para evitar fallos como pedir los gastos de limpieza de la vía a un joven arrollado por un turismo

“Dolor infinito” y “humillación intolerable”. Así describe Pilar Rosanes cómo se siente tras el error en la notificación de la factura por la “asistencia y limpieza de la vía” a nombre de su hijo fallecido, arrollado cuando circulaba en moto por un turismo que invadió el carril contrario al menos a 116 kilómetros por hora en una curva limitada a 70km/h. La colisión mortal se produjo en la AC-442 a su paso por Dumbría (A Coruña) el 9 de agosto de 2020, un siniestro por el que el conductor del turismo, Asier G. S., natural de O Pino, fue condenado el pasado mes de diciembre por homicidio imprudente grave a dos años de prisión y a la retirada del carné por tres años. Finalmente, eludirá la pena de cárcel al no tener antecedentes y el permiso de circulación no lo entregó hasta el pasado mes de julio, más de medio año después de la sentencia.

Desde el colectivo de víctimas Stop Accidentes, su delegada en Galicia, Jeanne Picard, tratará de reunirse con el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, para conocer de primera mano qué “cadena de errores” se ha producido y al mismo tiempo saber “si hay algún protocolo de actuación en Emergencias”, que asegura “lo dudo”, y “de no haberlo que se ponga en marcha para evitar que hechos así se repitan”. “Después de todo el dolor y de no haber superado todavía el duelo, te llega esta bomba”, lamenta Picard.

La reclamación de los gastos a nombre de Josep Boan Rosanes, con domicilio en Barcelona, procede del Consorcio de Bomberos, notificada a través de la Diputación de A Coruña, asciende a 485,5 euros, una tasa que el organismo de emergencias procedió a anular el mismo lunes, nada más tuvo conocimiento de los hechos a través de este periódico. Tras reconocer que se trató de un “error” derivado de la falta de información recabada en el lugar del siniestro, se procedió a confirmar quién fue responsable de la colisión mortal.

Desde la Diputación, tras contactar con el Consorcio de Bomberos, pidió en la mañana del lunes “disculpas” a través de este diario a la familia de Josep y confirmó que el organismo de emergencias se disponía a tramitar la anulación de la factura remitida al joven fallecido y requerírsela al responsable del siniestro. Se trata de una tasa que normalmente se pasa a los seguros de los vehículos implicados y el responsable del accidente se hace cargo. En este caso, los bomberos no disponían de los datos del seguro de la moto siniestrada y se enviaron a su titular, que lamentablemente es el fallecido y no tuvo culpa alguna en la colisión mortal.

Desde Stop Accidentes, Picard reconoce que es la primera vez que tiene constancia de que algo así haya ocurrido. “Seguramente haya pasado en más ocasiones, pero no ha trascendido. Por eso hacen falta protocolos de buenas prácticas en Emergencias”, defiende la delegada del colectivo en Galicia. “Y si lo hay, saber dónde y por qué ha fallado”, requerirá al presidente de la Diputación. “Dicen que ha sido un error. No es solo reconocer el error, como mínimo enviar una carta personal a la familia pidiendo disculpas”, reivindica Picard.

“Mi hijo Josep ha muerto tres veces”

Sábado 7 de octubre. Mi marido abre el buzón y recoge un correo certificado dirigido a Josep, nuestro hijo. Nos miramos. En el remitente leemos “Deputación”. El certificado, pues, ha llegado desde Galicia, de la tierra de la que no volvió Josep, porque uno de esos conductores que ejercen impunemente la violencia vial le robó la vida en una curva cuando se dirigía, seguido de su padre, a Santiago de Compostela. Y solo se me ocurre que, aunque nos notificaron que habían tirado a la basura su cazadora de motero, sus botas, el cinturón que le habían dejado los Reyes Magos, seguro que se habían equivocado y habían encontrado las pertenencias de Josep, de nuestro hijo. Así que hoy [por el lunes], día 9 como aquel fatídico 9 de agosto, el padre de Josep, mi marido, ha ido a recoger la carta, previa llamada para informarse de cómo hacerlo: libro de familia y ese documento en el que está escrito lo que yo nunca he querido leer. Ha recogido la carta y me ha llamado. La carta no era una carta. Era una factura: la factura que nuestro hijo debe pagar por “la asistencia y limpieza de vía tras accidente entre vehículo y moto… 3h y 22 min. Fecha 09/08/2020. HORA:14:15”. Lo que nunca quise leer… a las 14:15 Josep ya no estaba con su padre y mi marido ya no estaba con nuestro hijo… Nos mataron aquel día. Asier G.S. lo hizo. Pero no es suficiente morir una vez. La segunda muerte llegó de la mano del sistema judicial antes, durante y después del juicio: en el juzgado número cuatro 4 de A Coruña nos torturaron echando sal en unas heridas para siempre abiertas. La tercera muerte llegó con la sentencia, aunque esperada, no menos dolorosa: dos años de cárcel sin cárcel para el homicida, 0 euros de multa y retirada de permiso que se hizo efectiva hace tan solo dos meses. Y Josep tuvo que pagar su parte de las costas del juicio. Y hoy [por el lunes] la muerte llega de la mano de la administración, que ha cometido un error que nos ha hecho retroceder al punto de partida. Nos han partido otra vez el corazón.