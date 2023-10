Es posible que a Daniel Díaz Rivas (A Coruña, 24 años), esta semana, le esté costando conciliar el sueño. De hecho, este investigador gallego, forofo del Dépor y licenciado en Física por la Universidad compostelana, el martes ni imaginaba cómo cambiaría su vida en apenas unos minutos. Como cada mañana, aquel día empezó normal, despertador a las 6:30, algo de ejercicio, repaso a la prensa, desayuno y un par de horas después ya cacharreaba por los laboratorios de la Universidad de Lund (Suecia, sur del país) donde prepara su doctorado en fotónica, una división de la física atómica. Sin embargo, cuando volvió al catre, muchas horas después, formando parte de los privilegiados que trabajan –codo con codo– con Anne L’Huillier, Premio Nobel de física 2023, Dani era otra persona.

–¿Cómo te has ido tan lejos?

–Siempre tuve claro que me gustaría estudiar un máster en el extranjero, mi nivel de inglés es bueno y escogí la Universidad de Lund porque ofrecían una especialidad, la fotónica, que era lo que estaba buscando en ese momento. También porque los másteres aquí son gratuitos para los estudiantes europeos y la ciudad me atrajo, es tranquila y llena de gente joven.

–Y eso de estudiar fotónica, ¿qué es?

–Tiene a ver con el estudio y manipulación de la luz. Quizás el láser sea el desarrollo más conocido. La gente suele pensar en un láser simplemente como una fuente intensa de luminosidad, sin embargo, es una de las tecnologías modernas más utilizadas.

–Y utilizada cada vez en un mayor número de aplicaciones en el día a día…

–Los láseres son una herramienta increíble. Son una consecuencia directa de los principios de la física cuántica y han permitido el desarrollo de innumerables aplicaciones fundamentales para la ciencia, pero también en la industria y la medicina.

–Por ejemplo…

–Desde la fibra óptica hasta el mando a distancia de la tele. Se utiliza luz láser en sensores, para el envasado de alimentos o en las impresoras láser. En medicina se aplica en cirugía refractiva en las operaciones de miopía.

–Pero lo del Nobel en Física a Anne L’Huillier no es por los mandos a distancia, ¿verdad?

–No, el premio es por ser una de las pioneras en el campo de la física del attosegundo. Sus investigaciones han permitido desarrollar técnicas para capturar y estudiar fenómenos que ocurren en escalas de tiempo extremadamente cortas. Es una nueva frontera de la física.

–¿Attosegundo?

–Una milmillonésima parte de una milmillonésima parte de un segundo.

–Vaya… eso es muy poco tiempo.

–La física del attosegundo es crucial para entender los procesos ultra rápidos que ocurren a nivel subatómico. En esta escala de tiempo, los electrones se mueven y cambian de estado, lo que tiene un impacto directo en la química y la electrónica.

–Me he perdido, lo siento.

–(Risas) Pensemos en las placas solares. Si entendemos el movimiento de los electrones podremos diseñar placas solares más eficientes. Al comprender cómo se mueven, tras absorber la luz del sol, podríamos encontrar maneras de mejorar la eficiencia en la conversión de energía solar en energía eléctrica.

–¿Cómo surge que trabajes con Anne?

–Durante el primer año de máster ella fue mi profesora. Desde el principio sus clases eran diferentes, tenía otra pedagogía, me encantaba. Después le escribí porque me interesaba hacer el trabajo final en su grupo de Física del Attosegundo. Al acabar, me ofrecieron la oportunidad de continuar el doctorado y aquí sigo.

–Vayamos al martes… el día que se hace oficial el Premio Nobel de Física y vosotros ni idea de la que se os venía encima.

–A diario hablo con mis padres que están en Alfoz, por Skype. Recuerdo que mi madre el lunes lo comentó: “a ver si se lo dan a Anne”, como una anécdota, pero fue premonitorio. El martes estábamos reunidos en una de las salas, frente a una gran pantalla, esperando el veredicto del comité. Recuerdo que diez minutos antes, Anne se acercó por allí y nos dijo sonriendo: “Have fun!” (divertíos, en inglés).

–¿Qué se siente?

–Es una emoción intensa, de euforia, como cuando España ganó el mundial de 2010 (Risas). Personalmente, yo estaba un poco en estado de shock, ya que es difícil asimilar que alguien tan cercano se acaba de convertir en una persona conocida en todo el mundo.

–¿Cómo es Anne L’Huillier?

–Anne es muy agradable y accesible, puedes hablar con ella cuando lo necesitas. Coincidimos casi a diario en las reuniones de laboratorio, donde exponemos la evolución de las diferentes investigaciones. Es una suerte, la verdad. Además, da buenos consejos y sus comentarios son siempre muy valiosos.

–¿Qué es lo que más admiras de ella?

–Es una profesional sumamente dedicada. Nunca me sentí intimidado al interactuar con ella y eso facilita un ambiente de trabajo y discusión muy productivo. Lo que más admiro: su tenacidad.

–Con lo que dices de ella entran ganas de conocerla.

–Es que ni te la imaginas. Ha demostrado ser capaz de forjarse una carrera, en un campo de investigación que prácticamente ella misma ha creado desde cero. Ha superado innumerables obstáculos hasta obtener el Nobel, y eso se vuelve aún más significativo considerando que es una mujer en una disciplina tradicionalmente masculina. Su persistencia y coraje son realmente inspiradores.

–He leído en alguna parte que a Anne le parece más importante lidiar con el cambio climático que pisar la luna otra vez.

–Te diré que alguna vez ha llegado tarde a reuniones porque puede ponerse “muy intensa” cuando hay una discusión científica interesante, pero vive con los pies en la tierra. Es una mujer de su tiempo, muy consciente de que el cambio climático representa una, sino la mayor, de las amenazas a las que nos enfrentamos. Aquí la veo siempre moverse en bicicleta y, por ejemplo, si viajamos por trabajo, nos recomienda usar el tren a otras alternativas más contaminantes.

–¿Te gustaría volver a Galicia?

–Claro que sí, me encantaría volver si pudiera seguir investigando en una de las universidades gallegas. Desafortunadamente la escasez de oportunidades hace que muchos científicos formados aquí tengamos que buscar trabajo en el extranjero.

–Bueno, tu currículum ya lo conocemos, ahora dónde te ves mejor, ¿empresa o universidad?

–Aunque soy un apasionado de la ciencia y de la investigación, tampoco quiero que mi futuro gire únicamente alrededor de este mundo. Poder trabajar en I+D, algún sector relacionado con la óptica y la fotónica es suficiente para mí mientras pueda mantener un buen balance entre la vida dentro y fuera de la universidad.

–¿Le puedo enviar algo?

–Si me puedes mandar a mi familia y amigos (risas), eso es lo más echo en falta. También ir a un bar y pedir: “¡un pincho de tortilla!” o empanada de bonito, croquetas… o la comida gallega típica del Carnaval y Semana Santa. ¡Ah!, y la Estrella normal, porque la encontré en un pub irlandés, pero era sin gluten… y no es mi favorita.

–Pues anotado queda, y lo de la Estrella… ¿quién sabe?, quizás esté Suecia en los futuros planes de expansión de Hijos de Rivera.

–Quién sabe…