¿Se imaginan a Manuel Fraga llamando a una señora desconocida de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, para gastarle una broma telefónica desde un programa de la TVG en prime time? ¿O a Xosé Manuel Beiras entrevistando a la cantante Pili Pampín? La política de la tercera década del siglo XXI está cambiando a la misma velocidad con que triunfan nuevas formas de comunicación y nuevas redes sociales, que han convertido ya a Facebook en un dinosaurio y el correo electrónico en algo parecido al fax para las generaciones más jóvenes. Aun así, se mantiene un principio inalterable: cuanta más gente te conozca, mejor. Y cuanto menos te critiquen, mejor también.

En este contexto, no sorprendió la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la noche del jueves como protagonista del programa de entretenimiento Land Rober en la TVG, que alcanzó una cuota de pantalla del 16% y contribuyó a mejorar lo que los asesores de Rueda y el propio dirigente reconocen como gran punto débil: su escaso grado de conocimiento. A ello ayudaron sus bailes y bromas en la TVG, donde acudió a “pintar la mona” –es el lema del programa–, evidenciando aún más que la política gallega se encuentra en campaña de cara a la cita autonómica con las urnas, que debería producirse el próximo julio, pero que en el PP dan por hecho que se adelantará a la primavera, según fuentes consultadas por este diario.

“He cumplido con mis propias expectativas, ir a pasarlo bien”, sostuvo ayer Rueda sobre su presencia en un programa al que solo acudieron antes dos políticos: su antecesor, Alberto Núñez Feijóo, y recientemente el alcalde de Vigo, Abel Caballero. El programa consiste en un baño y masaje amable que permite llegar a cientos de miles de hogares sin que se escuche una sola crítica.

Con los partidos ya acelerando sus estrategias, el BNG mostró su enfado por el detalle de que Land Rober nunca haya invitado a miembros de la oposición, que además denuncian las protestas de periodistas de la TVG contra la manipulación informativa del canal público en los conocidos como Venres Negros, que suman un lustro sin que se hayan producido cambios en la dirección de la cadena.

Los nacionalistas exigieron ayer en sus redes sociales ver pintando la mona también a Ana Pontón junto a Roberto Vilar, sin especificar si les apetece que baile El meneíto con el Combo Dominicano, como hizo Rueda. “Que conste que escuché de todo. Gente que me dijo que no esperaba que tuviera un mínimo ritmo. Hay otra gente que me dijo que tenía que mejorar mucho el ritmo del baile. Probablemente tenían más razón los segundos”, bromeó el presidente de la Xunta y líder de los populares gallegos, que la semana pasada ya inició la campaña Galicia non para! –que emula uno de los chascarrillos precisamente de Roberto Vilar: “A cabeza non para”–, invitando a cañas sin alcohol a vecinos de Silleda en un autobús del PP para darse a conocer. La gira se prolongará las próximas semanas.

El PSdeG, por su parte, se mantuvo callado, pues tampoco sabría a quién enviar a Land Rober. Carece de candidato a la Xunta tras la suspensión de las primarias previstas para el mes pasado. El favorito, José Ramón Gómez Besteiro, ocupa un asiento en el Congreso.

Mientras los socialistas aguardan el paso adelante del lucense, Pontón emula a Rueda y no para quieta. Se estrenó en un canal de entrevistas difundidas por el propio BNG con una charla con la cantante Pili Pampín, habitual de Luar y a la que ha convertido en icono musical actual el joven Ortiga, que ha creado así un vínculo entre el espíritu de las verbenas populares y el autotune contemporáneo.

La líder nacionalista, sin el mínimo atisbo de crítica interna en un Bloque que vive su mejor momento con 19 escaños en el Parlamento gallego, también se dedicó ayer a tareas promocionales, en este caso de sí misma a través de un tercero.

Pontón protagonizó la presentación de Descubrindo Ana Pontón, una biografía de la dirigente lucense escrita por Suso de Toro, militante de un BNG que defiende con una vehemencia similar a la que mostró cuando publicó un retrato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero cuando este presidía el Gobierno central en 2007. Madera de zapatero: retrato de un presidente se tituló.

“Estoy convencido de que Ana tiene una tarea histórica, tiene un destino”, profetizó De Toro durante la presentación con los medios en Santiago, informa Efe, si bien la publicación del libro se produce unos meses antes de que, como confía y asegura el BNG, Pontón, de 46 años, se convierta en la primera presidenta de la Xunta tras las próximas autonómicas.

El libro está construido a partir de muchas horas de conversación con Pontón, que relata su juventud militante en Galiza Nova y su llegada en 2004 al Parlamento, donde mantiene su escaño desde entonces, la escisión de la asamblea de Amio, la travesía del desierto nacionalista, el auge y declive de las mareas y la ascensión a portavoz nacional y líder de la oposición.