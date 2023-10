Será la tercera cita convocada esta semana para la mesa sectorial de Educación y, en la reunión prevista para mañana, la Xunta se abre a negociar una de las reivindicaciones que los sindicatos educativos gallegos marcaron como “línea roja”: la reducción del horario lectivo del profesorado. Así lo confirman fuentes de la Consellería, que aseguran que –también– se accederá a debatir sobre una rebaja de las ratios de las aulas de Secundaria y Bachillerato, después de haber presentado dos propuestas para limitar a 20 alumnos las unidades de Infantil y Primaria progresivamente, desde el curso que viene y en los próximos nueve años. Ahora, le tocará a Secundaria y Bachillerato. Otra de las cuestiones que avanzan en Educación para su abordaje en la próxima reunión son cuestiones de atención a la diversidad relativas con la carrera profesional docente.

El sindicato educativo mayoritario en Galicia, CIG, considera que la “negociación comienza el viernes” y califica las reuniones previas como una mera “escenificación teatral”. Aún así, prevé que la propuesta sobre la reducción de horario docente que planteará Educación se limite a los maestros de Infantil y Primaria, que en la actualidad soportan una carga lectiva de 25 horas –más otras 5 horas complementarias de obligada permanencia– y para los que piden una rebaja a 21 horas docentes. La propuesta sindical en Secundaria, donde los profesores cumplen un horario lectivo de 20 horas, es rebajarlo a 18. Aunque la Consellería evita detallar si la reducción de horas lectivas propuesta se limita a las primeras etapas o a todas, el secretario nacional de Educación de la CIG, Suso Bermello, avanzó que “no aceptarán un acuerdo para solo una parte del profesorado”. Del mismo modo, desde el sindicato independiente ANPE Galicia, el presidente Julio Díaz indicó que, si no se trataba el tema de la reducción de horario lectivo, no descartaban incluso la convocatoria de huelga. La responsable de Ensino de UGT Galicia, Sandra Montero, destacó la importancia que tiene en la negociación este tema y que “todos los sindicatos defendemos que sin negociación de la carga horaria, que es lo que pedimos desde hace catorce años, no entraríamos en ningún tipo de negociación”.

Fuentes de la Consellería avanzaron, no obstante y con la vista puesta en mañana, “la voluntad clara de llegar a un acuerdo”. Ya presentaron mejoras en su acuerdo inicial, aunque los sindicatos creen que todavía no son suficientes.

En lo que respecta a los avances que abordaron ayer, está un “pequeño incremento” sobre las ratios inicialmente previstas, que fijarían que de forma progresiva desde el próximo curso (2024-25) al horizonte de nueve años (2032-33) todas las aulas de Educación Infantil y Primaria pasaran a tener 20 alumnos como máximo. “Se redujo en un año la aplicación, pasando de 10 a 9 anos el calendario de implantación”, explican asistentes a la negociación.

Asimismo, se planteó la subida de retribuciones salariales a los docentes por tutorías – complemento que cobra todo el profesorado– y que, según el documento presentado ayer y al que ha tenido acceso FARO, fijaba una subida del 10% mensual, mientras que los sindicatos pedían del 25 hasta el 40% hasta 2025. “Tendría efecto desde enero de 2025 y solo implica un aumento de 5 euros al mes”, valora Suso Bermello. Del mismo modo, la propuesta de la Xunta incluye que las licencias de formación del profesorado sean no retribuidas

En cuanto al incremento salarial por tareas de dirección desde Educación evitan cifrarlo –por estar aún en negociación–. Y desde ANPE, además, solicitan que se establezca un complemento retributivo para todas las coordinaciones.

Entre los puntos que sí avanzó la propuesta de la Xunta está el compromiso para evitar suprimir líneas en los próximos 9 años en los centros escolares. Es decir, no se eliminarán unidades si la suma de alumnos –unificando varias clases, como ocurre en muchos centros rurales– supera los 20 en cualquier nivel.

Otra de las novedades del documento presentado por Educación está en que los estudiantes con una discapacidad reconocida igual o superior al 33% contarán como dos para las ratios escolares. Los sindicatos quieren que esta propuesta entre en vigor para el próximo curso. Por ejemplo, un aula con un estudiante de Infantil con una discapacidad reconocida del 33% –por ejemplo, por un grave trastorno de déficil de atención e hiperactividad–. no podría admitir a más de 24 alumnos el año que viene para cumplir con el ratio pactado de 25 alumnos. Además, se avanzó en un grupo de trabajo para elaborar un plan de reducción de la burocracia.

Expertos educativos ingleses y lusos, en un congreso de buenas prácticas que lidera Galicia

Unos cuatrocientos expertos educativos de Reino Unido y Portugal y de cuatro comunidades participan en el primero Congreso internacional de buenas prácticas liderado por Galicia. En Galicia colaboran en el programa un total de 70 centros que inician ahora la fase de observación entre docentes de las comunidades adheridas. El conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, abrió ayer esta cita en Santiago de Compostela, que cuenta con la participación de expertos ingleses y lusos, así como de las comunidades de Aragón, Castilla y León, Extremadura y Madrid, para exponer sus experiencias. En su intervención, Román Rodríguez subrayó que este modelo de formación basado en la observación tanto a nivel interno de los propios centros como en colaboración con otros de dentro y de fuera de la Comunidad gallega “es uno de los instrumentos de formación del profesorado más eficaces, más efectivos y mejor valorados por la OCDE”. El fin último de esta observación es que el profesorado participante pueda analizar como desarrolla su labor y fomentar un diálogo constructivo sobre prácticas pedagógicas.