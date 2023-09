Galicia es la comunidad autónoma con la tasa más alta de viviendas vacías sobre su parque residencial. Son más de 506.000 los pisos y casas que están desocupados, casi el 29% del total de inmuebles y cerca de 14 puntos por encima de la media nacional (14,4%). Con un mercado del alquiler cada vez más estrangulado por la falta de nuevas promociones y el temor de los propietarios a colgar el cartel de “Se alquila” por posibles impagos y las dificultades impuestas por la nueva Ley de Vivienda al desalojo, los pisos sin habitar se han presentado como solución a corto plazo para aliviar la falta de inmuebles para arrendamiento.

Desde el sector inmobiliario en Galicia matizan estas cifras. “Más del 90% de esas viviendas no cumplen los requisitos para entrar a vivir, bien porque no se han terminado de construir, o bien porque no están en condiciones de habitabilidad ni seguridad”, apunta el secretario general de la Federación de Promotores de Edificación y Suelo de Galicia, Juan José Yáñez.

La patronal advierte de que en el concepto de “vivienda vacía” entran todo tipo de pisos, sin tener en cuenta su estado. Yáñez matiza que no es lo mismo que el grueso se concentren en la Galicia vaciada, que en localidades donde la falta de vivienda es un problema debido al deficitario mercado.