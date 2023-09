Una plataforma automatiza la reposición del 70% del material sanitario en 800 centros

El Sergas contratará por casi 69 millones de euros una plataforma logística integral que automatiza prácticamente toda la reposición de material sanitario: el 70% de todo lo que se utiliza en hasta 800 centros gallegos –desde hospitales a centros sociosanitarios– y que van desde prótesis, con trazabilidad incluida y conectados a la historia clínica del paciente, a la dispensación de sueros, que se incluirán en esta próxima licitación. Este sistema operará en Galicia durante los próximos cinco años y se encargará desde el almacenamiento y el transporte, a la reposición y custodia de todo lo que se precisa en un edificio sanitario: de gasas a bisturíes. El objetivo, que nada falle cuando sea urgente.

La Xunta autorizó el expediente de contratación de este servicio en su último Consello celebrado y así la Consellería de Sanidade pretende avanzar en la automatización de nuevos servicios.

La robótica que opera para que ningún centro se quede sin stock se vale de diferentes prestaciones, ya instaladas en los hospitales gallegos: cajones que ‘entienden’ con solo pasar una tarjeta que deben reponer el material agotado o armarios con radiofrecuencia, que dispensan automáticamente y surten de pedidos de emergencia a toda Galicia en un máximo de 2 horas y media, según explica la subdirectora xeral de Compras y Servicios –de Recursos Económicos– del Sergas, Lara María Otero.

Esta modernización logística no es totalmente nueva. Arrancó hace diez años, con la centralización de un almacén hospitalario único en la localidad de Negreira, donde actualmente se atesoran hasta 11 millones de euros en material sanitario y más de 8.000 artículos en stock, pero ha ido in crescendo. Tanto es así que permitió liberar al personal sanitario de labores administrativas: hasta a 120 celadores de cuestiones meramente logísticas y a enfermeras (1 hora al día) para que se dediquen a labores exclusivamente asistenciales.

Cada día, esta plataforma logística atiende más de 11.000 solicitudes para el control de las necesidades habituales –confirman los datos del Sergas–. “La incorporación del modelo de priorización kanban elimina la labor administrativa del personal sanitario.

Actualmente, para su reposición, solo es necesario introducir una tarjeta en un lector cuando se consume uno de los cajones de los estantes”, explican fuentes sanitarias sobre ese modelo de doble cajón. Aseguran que es el única área sanitaria en el Estado que cuenta con este sistema de gestión logística integral.

“Igualmente, para prótesis e implantes, están los armarios RFID (Identificación por Radiofrecuencia), que supusieron una mejora en la trazabilidad al contar con control de accesos y estar conectados a la historia clínica de cada paciente”, añaden.

Entre las novedades que se incluyen en esta nueva licitación destaca el mantenimiento y actualización del equipamiento actual, ya que desde la finalización del primer contrato –que duró 10 años–, pasó a ser propiedad del Sergas.

No solo eso, dotarán de nuevos armarios RFID con los que se pretenden mejorar el porcentaje de depósitos gestionados a través de radiofrecuencia y se extenderá ese modelo a aquellos ámbitos hospitalarios donde se trabaja con solicitudes a demanda (fundamentalmente laboratorios y consultas).

También, como ya había citado Lara María Otero, esta prestación se extenderá a la sueroterapia, que entrará en la plataforma logística.

“Disponer de un servicio logístico integral le permite al Sergas optimizar y homogeneizar stocks entre las distintas áreas sanitarias, además de minimizar la dedicación del personal sanitario a tareas relacionadas con el suministro de material”, alegan.