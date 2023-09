El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha protagonizado un acto con todos sus conselleiros, así como altos cargos del Gobierno, en una representación simbólica de un arranque de curso que, aunque no haya adelanto, desembocará en las próximas elecciones autonómicas —las últimas fueron en julio de 2020—. En esta coyuntura, el también líder del PP gallego ha dejado un mensaje a los suyos: "No hay que conformarse, el que se conforme no puede estar aquí".

"No puede haber inercias", ha aseverado el presidente, antes de hacer balance de los principales pasos dados en los departamentos autonómicos que conforman su Ejecutivo en el transcurso de un acto que él mismo ha definido como "tradicional", ya que ha tenido lugar en ejercicios anteriores. De hecho, fue su antecesor, Alberto Núñez Feijóo, el que inauguró este formato. Así, tras descender entre aplausos por las escaleras del auditorio del edificio de la Cidade da Cultura donde tenía lugar el acto y ocupar un lugar central en el escenario, rodeado por sus 11 conselleiros, se ha visionado un vídeo de realce del Gobierno y Rueda ha apurado su discurso a la espera de que, ya a puerta cerrada, fuesen los miembros de su equipo los que expusieran los logros y objetivos de sus respectivos departamentos. Pero el protagonista del evento, a las puertas ya de las primeras elecciones autonómicas en las que él será el candidato del PPdeG a la Xunta, no ha desaprovechado la oportunidad para, además de avanzar alguna medida novedosa —como el impulso de un bono de 120 euros para escolares que practican deporte y están federados—, llamar a los suyos a seguir "gobernando con normalidad" sin caer en la "inercia". En este punto, ha cargado contra el Gobierno central por no facilitar datos y ha garantizado que, pese a ello, la Xunta prevé cerrar un techo de gasto —que esta vez se ha retrasado— y aprobar los Orzamentos para el año 2024 en plazo, de manera que la Comunidad tenga presupuestos cuando finalice el ejercicio "con prudencia y sentidiño". "Con prudencia y sentidiño" Y aunque Galicia se esté "convirtiendo ya casi en una excepción" en cuestiones como la articulación de unas cuentas "realistas" y en un escenario estatal inestable, el presidente gallego ha insistido en que la comunidad exige continuar las labores de gobierno "con normalidad". Así, pese al panorama estatal y sin que esté garantizado que vaya a conformarse un Ejecutivo central, lo que conduciría a unos nuevos comicios generales, ha subrayado que el anterior curso ya estuvo marcado por "muchas" elecciones que "a algunos", ha reprobado, les sirvió "de excusa para paralizarlo todo". "Un Gobierno que no se distraiga" "Nosotros no lo hicimos, seguimos desarrollando nuestra política de gobierno y de país porque tenemos esa responsabilidad", ha aseverado, antes de apelar a continuar en esta misma línea. El objetivo, ha agregado, debe ser que Galicia no deje "de avanzar". "Galicia no puede dejar de avanzar; está avanzando y, por lo tanto, hay que trabajar con más intensidad que nunca", ha proclamado, y ha apelado a mantener en marcha un Gobierno que sea "cada vez más confiable, cada vez más útil y que no se distraiga, si puede ser, absolutamente nada".