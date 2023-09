Los móviles van a más en la ESO mientras Protección de Datos pide vetar su uso en los colegios

Con los móviles no se juega. A más móviles y nuevas tecnologías en general, más acoso o ciberacoso. Lo advierten desde el fiscal general del Estado a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), cuya directora, Mar España, instaba esta semana a hacer realidad el pacto de Estado al que la entidad, junto a asociaciones de la infancia, urge desde hace meses para prohibir el uso de los smartphones en los colegios al entender que así “se reducirían los casos de ciberacoso”.

Precisamente la responsable de la AEPD aludía a que solo Galicia y Madrid han prohibido el empleo de los móviles en los centros educativos y que “sería mucho más fácil” si, en vez de ser dos comunidades, hubiera un pacto de Estado y todas las administraciones educativas aprobasen la misma medida. Sin embargo, la prohibición gallega de recurrir a esa tecnología en los centros educativos tiene letra pequeña y, en última instancia, son los centros quienes deciden sobre su uso como herramienta didáctica, que se ha disparado en Galicia desde la regulación.

En concreto, el recurso a los móviles en las aulas de la ESO en Galicia ha pegado un salto entre 2016-17 y 2020-21, el último del que el Ministerio de Educación ofrece datos. Si un lustro atrás un tercio de los centros educativos, al margen de su titularidad, aprovechaba sus potencialidades como herramienta para la enseñanza, ahora la cifra supera el 56%, con un aumento del 66 por ciento en ese intervalo. Si solo se tienen en cuenta los institutos públicos, son una inmensa mayoría –dos de cada tres– los que consideran sus beneficios educativos.

Con todo, la permisividad en ese porcentaje de centros no convierte a Galicia en una de las comunidades que más despuntan: es quinta en porcentaje de uso escolar en Secundaria y octava si se analizan solo los centros públicos, un dato quizás relacionado con que en 2015 se aprobó una normativa específica. Esa legislación fija, como regla general, la prohibición de uso del dispositivo. Como informan desde la Consellería de Educación, el decreto 8/2015 por el que se desarrolla la Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar, reza explícitamente: “se prohíbe el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos como mecanismo de comunicación durante los períodos lectivos. Excepcionalmente, los centros podrán establecer normas para la correcta utilización como herramientas pedagógica”. A partir de este punto, incide, “cada centro regula el uso didáctico de los dispositivos”.

Con el tiempo, esa apuesta por parte de los colegios e institutos por el móvil como herramienta va a más en general y también en Galicia. No solo en Secundaria. En Bachillerato ha pasado de ser un recurso pedágogico usado por el 43,4 por ciento de los centros públicos y privados hace un lustro a estar presente en dos de cada tres; en FP Básica casi se ha duplicado –se emplea en un 55,6%–, y asimismo ha vivido un empujón en los ciclos medios y superiores, que partían de porcentajes de menos del 40% y están en el 64% y el 66%.

Un trabajo académico detecta un antes y un después en mejoras del rendimiento y reducción del acoso tras la prohibición en Galicia. En el artículo “Banning mobile phones in schools: evidence from regional-level policies in Spain”, Pilar Beneito y Óscar Vicente-Chirivella, de la Universidad de Valencia, recogen cómo de 2015 a 2017 los resultados de los estudiantes mejoraron 10 puntos en Matemáticas y 12 en Ciencias en PISA en la comunidad en relación a una Galicia que no hubiera implantado una prohibición y su análisis apunta a una reducción en el acoso después de la prohibición.

Además, hay que contextualizar los datos: la irrupción de la pandemia aceleró la digitalización de las aulas y, fuera de ellas, la relación de los adolescentes con la tecnología es muy intensa, como permiten constatar los macroestudios coordinados por el profesor de la Universidade de Santiago Antonio Rial Boubeta en colaboración con Unicef y la Fundación Barrié.

El elevado uso es un caldo de cultivo contra el que llevan dos semanas lloviendo advertencias desde instituciones tan diversas como la Fiscalía General del Estado, la Asociación Española de Pediatría o la Agencia Española de Protección de Datos. En el caso de la Fiscalía, la memoria general presentada la semana pasada recoge cómo “una buena parte” de los delitos de acoso escolar se perpetran mediante ciberacoso y advierte de las “influencias negativas” que el abuso de las tecnologías de la información y la comunicación puede generar en los menores.

Para la AEPD “estamos en el momento estratégico para que se regule el uso de los móviles, nos estamos jugando la salud de la población joven”, indica su directora, para quien “no dejar que se utilice el móvil en los colegios es una forma de minimizar el riesgo de que se graben casos de ciberacoso”, según recoge Europa Press.

La Asociación Española de Pediatría ha publicado esta semana un plan digital familiar en su web, un compendio de recomendaciones para progenitores sobre cómo regular la tecnología en casa.