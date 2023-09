Un Galicia del siglo XXI que se rige por normas urbanísticas de hace más de dos décadas. El mapa territorial de la comunidad gallega sigue en fase de construcción. La falta o no de planeamientos de ordenación urbana no depende ni de la provincia, ni del tamaño del ayuntamiento, ni de si está en el interior o la costa, ni del color político del gobierno local. La ausencia de planes urbanísticos salpica toda la geografía gallega. Más de 20 años después de que el Gobierno de Fraga aprobase la Lei de Ordenación Urbanística para poner fin al caos urbanístico en la comunidad (2012) y tras la reforma de 2016 –lastrada por la falta de consenso, como y había ocurrido con la conocida como ley Cuiña, que sufrió hasta once modificaciones, ninguna con el consenso necesario para asegurar su durabilidad–, casi la mitad de los municipios gallegos se rige por normas de los años noventa e incluso de mediados de los ochenta y finales de los setenta. En total son 153 los concellos que no tienen adaptado su planeamiento general a la Lei do Solo de 2002, según datos de la Consellería de Medio Ambiente.

Pero además hay otros 38 municipios que directamente no tienen plan urbanístico o únicamente cuentan con una Delimitación de Suelo Urbano, un instrumento de ordenación que se limita a constatar que parte del suelo es urbano y no urbanizable en su ámbito territorial. La mayoría son pequeños concellos de Ourense (un total de 24). En Lugo hay diez en esta situación mientras que A Coruña y Pontevedra tienen dos cada una (Monfero y Dumbría en el primer caso y Dozón y Gondomar en el segundo). Con este balance, la Galicia del siglo XXI cuenta con un mapa territorial en el que solo 118 concellos cuentan con planeamiento urbanístico aprobado –103 adaptados a la ley de 2002 y 15 a la de 2016–. Y con planes de ordenación territorial provisional se desarrollan los municipios de Vigo, Abegondo, O Grove, Viveiro y Verín. De las siete ciudades, únicamente A Coruña, Santiago y Lugo tienen adaptadas sus normativas a la Lei de Ordenación Urbanística de 2002. En el primer caso, se culminó el proceso en febrero de 2013, en el segundo, en septiembre de 2008 y en el tercero, en marzo de 2011. Mientras, Ferrol y Ourense se rigen por normas anteriores a la aprobación de la ley autonómica de 2002. En la ciudad departamental datan de diciembre de 2000 y en As Burgas se remontan a normas de un PXOU del año 1986. Con la aprobación de la Lei do Solo de 2016, la Xunta creó la figura del plan básico municipal con el propósito de ampliar la normativa urbanística a los municipios de menos de 5.000 habitantes. Entonces, solo el 26% de los concellos disponían de normativa urbanística adaptada a las leyes autonómicas, mientras que algo más del 73% de los municipios gallegos, sobre todo los pequeños, o bien carecían de planeamiento o bien no estaba adaptado, algo que se pretendía corregir con la norma aprobada hace siete años. Casi una década después la situación ha mejorado, aunque a ralentí. Hoy son 12 puntos menos que en 2016 (61%) los que siguen sin tener sus normas urbanísticas ajustadas a la ley autonómica o carecen de planeamiento alguno. La tendencia, según destacan desde el departamento que dirige Ángeles Vázquez, ha sido la de aprobar una media de cinco planeamientos cada año. Se trata, apuntan, de un “ritmo bastante constante” en el tiempo. Algunos se resuelven en cinco o seis años, pero los hay que se demoran hasta una década. En los últimos cinco años, fueron aprobados en la comunidad un total de 23 planeamientos urbanísticos: los de Trasmiras, Vilaboa, Quiroga, Teixeira, A Fonsagrada, Fisterra y Ribadavia, en 2019; los de Ares, Guitiriz, Castro de Rei, Baños de Molgas y Rubiá, en 2020; los de Portas, Ponteareas y Folgoso do Courel, en 2021; Castrelo do Miño, Cervantes, Trabada (Plan Básico Municipal), Riotorto (también PBM), Ribeira de Piquín (PBM) y Silleda, y en lo que va de año los de O Páramo (PBM) y O Incio (en este año, tenía ya un PXOM anterior). El objetivo de la Xunta es avanzar hacia la meta de “ningún concello sin PXOM”, para lo que la Administración autonómica mantiene apoyo tanto desde el punto de vista técnico como en financiación para la redacción de sus instrumentos urbanísticos. “Todas las partes deben agilizar los procesos de planeamiento” Natalia Alvaredo - Responsable de Urbanismo del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia “Los ciudadanos merecemos un urbanismo capaz de adaptarse a la nueva realidad de la sociedad”. Bajo esta proclama, la responsable de Urbanismo del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Natalia Alvaredo, apela a las instituciones y partes implicadas en la ordenación del territorio a “agilizar los procesos de planeamiento y procurar que sean documentos vivos y resilientes”. –Quedan más de 150 concellos sin adaptar sus planeamientos urbanísticos a la Louga. ¿Cómo afecta al mapa territorial Galicia? –Durante estos años se han producido profundos cambios en la concepción de la ordenación del territorio. El foco ya no está puesto en el crecimiento ilimitado, sino en la recuperación y regeneración de los núcleos, la conservación de los espacios no aptos para acoger edificaciones ajenas a su naturaleza, la adaptación y mitigación del cambio climático, etc. Estos cambios en pro de un urbanismo más responsable se han ido recogiendo en las leyes aprobadas desde entonces. Que casi la mitad de los municipios gallegos no tengan un planeamiento municipal adaptado implica que su desarrollo sigue ligado a un concepto del territorio no vigente hoy en día. –¿Cual es el impacto más preocupante de esta falta de planes? –El planeamiento urbanístico adaptado a las leyes vigentes es necesario fundamentalmente para dotar de seguridad jurídica en las acciones relativas al territorio. Confiriendo a los agentes que intervienen de mayor capacidad en la toma de decisiones. –Al menos se tarda cinco años en aprobar un PXOM. ¿Por qué? –Pese a los esfuerzos de la Ley del Suelo de Galicia de 2016, que marca como un objetivo fundamental la simplificación administrativa, crea el Plan Básico Autonómico y los Planes Básicos Municipales y sistematiza el procedimiento, la redacción y aprobación del planeamiento es un proceso muy complejo en el que intervienen diversos agentes en un marco temporal amplio, factores que a menudo provocan la paralización del proceso. Además, al ser de iniciativa municipal, en numerosos casos, estos procesos dependen de la decisión, la continuidad o del buen entendimiento político. –Respecto a otras autonomías, ¿cómo es el grado de desarrollo en Galicia de planes urbanísticos? –Las atribuciones en urbanismo y ordenación del territorio son competencia de las comunidades, que desarrollan sus leyes y procedimientos, por lo que la comparación no es sencilla. Sin embargo, según la Base de Datos de Planeamiento urbanístico del Ministerio de Transportes, de los municipios de España, aproximadamente un 68% tienen como planeamiento vigente Normas Subsidiarias, Proyectos de delimitación de suelo urbano (o equivalentes) o incluso no poseen planeamiento general. Podríamos decir, por tanto, que la situación en Galicia es común a otros territorios. –¿Qué efectos tiene en el día a día del ciudadano este mapa? –Los ciudadanos merecemos un urbanismo capaz de adaptarse a la nueva realidad de la sociedad y poder construir y disfrutar el contexto físico en el que habitamos. Para ello, las instituciones y partes involucradas en la ordenación del territorio deben agilizar los procesos de planeamiento y procurar que sean documentos vivos y resilientes. El COAG trabaja en estrategias para promover esta adaptación y brinda apoyo para que así sea.