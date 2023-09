El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda, avanzó este jueves que va a hacer “lo posible” por asistir al acto convocado por el PP para el domingo 24 de septiembre en Madrid contra la eventual amnistía de los condenados y procesados por el referéndum ilegal de independencia en Cataluña.

El político gallego precisó, en todo caso, que no será solo una protesta contra la amnistía, sino también “contra la intención de romper la igualdad fundamental entre todos los pueblos de España” y advirtió de que Galicia “se juega mucho en esta negociación que se está haciendo y que no se está contando”, en referencia a las conversaciones para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. “Si se quiebra la unidad de España, Galicia va a salir perjudicada”, avisó tras el Consello de la Xunta a preguntas de los periodistas.

El presidente también se mostró en contra el uso del gallego –además del vascos y el catalán– en el Congreso, con motivo de la sesión de investidura de Feijóo. Aunque él se siente “orgulloso” de presidir una comunidad con dos lenguas oficiales, indicó “no tiene mucho sentido” utilizar pinganillo cuando se puede utilizar “una lengua común que todos entienden, que es el castellano”.

Rueda hizo esta consideración después de que el PP haya presentado un escrito de reconsideración al acuerdo de la Mesa del Congreso que permitirá que en los plenos de la próxima semana se puedan emplear ya las lenguas cooficiales y ha solicitado que no se celebren hasta que su reclamación no sea resuelta.

Añadió que el gallego ya se puede hablar en el Senado mientras que no es una prioridad su uso en el Congreso pese a que se insiste en hablar de este tema para “evitar” abordar otras cuestiones. Sobre su uso en el Europarlamento, Rueda dijo que no se puede comparar, dado que en Bruselas no existe una lengua común.

El presidente: “Es muy difícil bajar impuestos sin conocer las entregas a cuenta del Estado”

El presidente de la Xunta insistió en la complejidad que reviste el elaborar los presupuestos autonómicos sin saber el dinero que se recibirá del Estado por el sistema de financiación autonómica y sin disponer de un techo de gasto que marque el límite, lo que es una “anomalía”, dijo.

Pero a pesar de la falta datos concretos y el tener que trabajar con estimaciones, Rueda garantizó que al menos se mantendrán tres principios: blindar los servicios públicos, mantener las rebajas fiscales de años anteriores y no subir los impuestos. Se “intentará” también introducir alguna bonificación fiscal adicional, pero es algo que resulta peliagudo porque la Xunta desconoce cuántos fondos recibirá del Estado y además, en caso de desajuste, tampoco podría acudir al endeudamiento para equilibrar las cuentas, con lo que se podría dar la paradoja de que tras aprobar los presupuestos gallegos, la Xunta tendría que anunciar recortes.

“No habrá subidas de impuestos, intentaremos consolidar las bajadas y si podemos hacer más rebajas… pero insisto en que es muy difícil sin tener datos ciertos que nos permitan hacer propuestas más aquilatadas”, expuso tras el Consello.

Rueda se quejó de la falta de información por parte del Gobierno central y sostuvo que le parece “sospechoso” que se esté hablando de dinero con Cataluña en virtud de una eventual investidura de Pedro Sánchez, mientras el resto de comunidades sigue sin datos de entregas a cuenta.