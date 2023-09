La quinta edición del Foro La Toja, que se celebrará del 28 al 30 de septiembre, contará con la participación del expresidente español Mariano Rajoy y el chileno Sebastián Piñera en el denominado “diálogo de presidentes”, que en esta ocasión estará moderado por la exministra Trinidad Jiménez y que habitualmente da voz a exmandatarios de gobiernos de PP y PSOE. (Los expresidentes del Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy en tres ocasiones han protagonizado un cara a cara en los que contrastaron opiniones sobre diversos aspectos de la vida política española). Pero el que no estará este año es el expresidente Felipe González, que “consideró que las circunstancias son excepcionales y ha preferido no coincidir con el momento de la votación”, por el debate de investidura. Así lo explicó la directora del Foro, Carmen Martínez Castro, tras avanzar que se hará un homenaje al que fuera su presidente, el exministro Josep Piqué.

Los responsables de este evento han reivindicado la dimensión internacional que pretende esta cita con la participación del economista Dani Rodrik, premio Princesa de Asturias en 2020; el exsenador de Estados Unidos Chris Dodd, el académico y expolítico canadiense Miguel Ignatieff y el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinás. Estos dos últimos se encargarán de la clausura.

Pero esta edición del Foro estará condicionada por el momento político que vive España. Tradicionalmente, tanto el presidente del Gobierno como el líder de la oposición han participado en el Foro, pero el hecho de que coincida con la previsible segunda votación de investidura de Alberto Núñez Feijóo (que tiene que celebrarse el día 29 si 48 horas antes no ha conseguido los apoyos necesarios) dificulta que tanto él como Pedro Sánchez puedan estar presentes. No obstante, los organizadores del evento no cierran la puerta a que si pudieran finalmente desplazarse a la isla gallega, participen también en esta edición. Así lo han subrayado el presidente de la Fundación La Toja y del grupo hotelero Hotusa, Amancio López, promotor de este encuentro junto con Carmen Martínez Castro; y el miembro del comité organizador de evento Carlos López Blanco, que ofrecieron una rueda de prensa en Madrid para presentar esta nueva edición. Confían, eso sí, en la presencia del rey Felipe VI en la inauguración, durante la tarde del 28 de septiembre y en su participación en la entrega del Premio Foro La Toja, que este año se otorgará a las mujeres de Afganistán y recogerá la presidenta de la asociación de mujeres afganas en España, Sunita Nasir.

Por otra parte, Rajoy compartirá una mesa redonda sobre la gobernanza en las sociedades modernas con el expresidente de Chile Sebastián Piñera, y el expresidente de México Carlos Salinas de Gortari. Otro de los debates será el que protagonicen los presidentes autonómicos de Galicia, Alfonso Rueda, de Castilla-La Mancha, García-Page; y de Canarias, Fernando Clavijo.