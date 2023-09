“Nuestra intención no es pasar el rodillo, pero es difícil llegar a pactos antes de elecciones”

–¿Se sintió la segunda opción para ser el nuevo portavoz parlamentario del PPdeG ante la favorita, que era Paula Prado, actual secretaria xeral?

Alberto Pazos Couñago (Redondela, 1972) celebraba ayer su cumpleaños con una empanada de chocos compartida entre sus compañeros del grupo parlamentario del PPdeG, que desde esta semana dirige y del que ejercerá como portavoz. Releva a Pedro Puy, que se marchó al Congreso reclamado por Alberto Núñez Feijóo, y aspira a lograr acuerdos con la oposición, a pesar de que admite la dificultad ante la cercanía de unas elecciones autonómicas que se celebrarán entre primavera y comienzos de verano.

–¿Se sintió la segunda opción para ser el nuevo portavoz parlamentario del PPdeG ante la favorita, que era Paula Prado, actual secretaria xeral?

–En absoluto. Si hubiesen decidido que era otro perfil el más adecuado, pues perfecto. Y si ese perfil se correspondiese con el de Paula Prado, me parecería un planteamiento absolutamente lógico, sería una magnífica opción. Probablemente, no se ha materializado simplemente porque tiene un volumen de responsabilidad enorme.

–¿Qué prioridades tiene antes de unas autonómicas para las que resta menos de un año?

–Las prioridades no cambian, cambia el portavoz: sostener al Gobierno, intentar tramitar los presupuestos y trabajar para lograr la primera mayoría absoluta de Alfonso Rueda.

–En una entrevista a Pedro Puy, la conversación se interrumpió varias veces por las llamadas de diputados consultando trámites, cómo enfocar una iniciativa... ¿Qué espera de su cargo?

–La responsabilidad de ostentar la portavocía del grupo mayoritario es abrumadora. La carga de trabajo es brutal y el hecho de suceder a Pedro Puy tiene un componente muy especial.

–Desde fuera, con una mayoría absoluta parece menos problemático ser portavoz parlamentario. No le hacen falta acuerdos.

–Es una carga de trabajo importante porque supone coordinar a 42 personas de distintos lugares, que además tienen que conciliar los intereses de muchas comarcas. Es evidente que, de cara a la estabilidad, tener un grupo tan amplio es una bendición, pero nosotros nunca tenemos la voluntad de pasar rodillos. Tenemos mayoría absoluta desde hace cuatro legislaturas y siempre hemos intentado llegar a acuerdos con la oposición. Parte de ese éxito se debe a que siempre ha habido voluntad de mantener diálogo.

–Eso es lo contrario de lo que denuncia la oposición.

–Eso forma parte del juego parlamentario y lo entiendo perfectamente. Pero, al final, la realidad es constatable. Al final de cada período de sesiones, el volumen de acuerdos que hay es altísimo. Venimos de aprobar por unanimidad una ley como la del Panteón, la ley del Litoral se aprobó sin votos en contra... El diálogo es fructífero en esta Cámara.

–¿Va a lograr usted acuerdos, por ejemplo, en el Debate sobre el Estado de la Autonomía del próximo mes?

–Soy consciente que va a ser muy difícil alcanzar acuerdos precisamente por la cercanía de las elecciones, los finales de legislatura no suelen ser el mejor momento para propiciarlos.

–¿Cómo casa esa voluntad de diálogo con que diga Ana Pontón de usted que representa al PP más ultra?

–Forma parte del discurso preelectoral. Yo estoy muy alejado de ser un ultra en casi nada. Eso sí, soy ultrafavorable a las mayorías absolutas del PPdeG, soy ultrafavorable a un gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo y soy ultra en la defensa de los postulados de mi partido. Pero es absolutamente compatible con ser una persona dialogante e intentar llegar a acuerdos.

–¿Se ha reunido con sus homólogos de BNG y PSdeG?

–Con el portavoz socialista, sí. A Pontón le ofrecí esa posibilidad y por ahora ha declinado esa reunión. Me derivó a otra persona de su grupo y yo le he dicho que estaré encantado.

–¿Cuándo serán las elecciones autonómicas?

–No creo que lo sepa nadie. Lo que va a pasar en España es imprevisible. Supongo que cuando se clarifique ese panorama, el presidente Rueda empezará a hacer sus cábalas sobre cuál es el momento más adecuado para que los gallegos se pronuncien.