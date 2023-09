📢Fin de semana tormentoso⚡️



As tormentas serán máis probables no interior polas tardes, tanto hoxe como sábado e domingo.



A maiores temos previsión de chuvascos fortes na madrugada do sábado.



Mentres non sucedan as tormentas a sensación continuará sendo de bochorno. pic.twitter.com/wmJUhAUJFC