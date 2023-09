Las agresivas campañas de concienciación de la Dirección General de Tráfico sobre las consecuencias de conducir bajo los efectos de alcohol o drogas, las retiradas de carné, el legendario eslogan de Si bebes, no conduzcas... Los intentos por reducir las conductas de riesgo al volante apenas han reducido el porcentaje de fallecidos en las vías gallegas que habían ingerido una copa de más o habían optado por consumir drogas como la cocaína o el cannabis. Una de cada cuatro víctimas mortales el año pasado se encontraba en esa situación.

La memoria anual del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) ofrece datos negativos en cuanto a la cifra de fallecidos, aunque también recoge un pequeño descenso en el dato de los que presentaban restos de alcohol y drogas en su organismo.

Según sus estadísticas, el año pasado fallecieron 123 personas en la comunidad como consecuencia de siniestros viarios, teniendo en cuenta víctimas de heridas ocasionadas por accidentes de años anteriores. Se trata de un 7,35% más que en 2021, “invirtiendo la tendencia desde el año 2020, en la etapa de la pandemia de COVID-19” que obligó a imponer un confinamiento de tres meses y numerosas restricciones a la circulación.

Desde 2014, el Imelga colabora con la Guardia Civil de Tráfico y Policías Locales con competencias en la circulación viaria para esclarecer los siniestros mediante autopsias en las que se trata de esclarecer si el fallecido había consumido algún tipo de droga. El año pasado, sí lo hicieron 34 fallecidos, lo que arroja un porcentaje del 27,64% del total, ligeramente por debajo del 30% de 2021.

Cocaína

De ellos, no hubo ningún caso en el que la cantidad de alcohol en sangre fuera inferior a la tasa permitida, que es de 0,5 gramos por litro en sangre y 0,25 g/l en aire expirado. De los positivos, 22 superaban esa franja, pero se encontraron por debajo de los 2 g/l. Otros doce casos superaron esa barrera, que “de acuerdo con la literatura médico legal, se corresponde con una intoxicación etílica sintomática, independiente de la tolerancia de los sujetos”. Además, de los 34 positivos, 16 también consumido drogas, siendo la cocaína la más frecuente, seguida del cannabis. Un caso presentaba restos de metadona.

