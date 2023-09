La Galicia interior consume en el campo cinco veces más agua que la franja atlántica

Las lluvias que se esperan hoy en toda Galicia aliviarán un problema de sequía que este verano forzó a la Xunta hace días a activar la prealerta por escasez moderada de agua en el río Lérez de Pontevedra y en el Grande de Camariñas, como antes hizo en los sistemas que nutren a A Coruña. El año pasado, el calor extremo y la falta de precipitaciones también castigaron los cultivos de cereales del interior de Ourense. Ante una situación derivada del impacto causado por el cambio climático, el uso del agua resulta cada vez más un elemento crítico. Y existen dos Galicias en este sentido, pues la Galicia interior consume en el campo cinco veces más este elemento que la franja atlántica.

El consumo de agua en terrenos gallegos de la cuenca gestionada por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, dependiente del Gobierno central, asciende a casi 225 hectómetros cúbicos (hm3) y el 60% de ese gasto corresponde agricultura y ganadería hasta sumar 132,49. De esa cifra, 105,17 se atribuye al regadío y solo 27,32 a la alimentación de los animales, según los datos del Plan Especial de Sequía de esta demarcación hidrográfica.

Esa fotografía del peso del sector primario en la Galicia interior contrasta con el eje atlántico, en el que esos usos apenas copan el 11,8% del consumo de agua: 41 hm3 de un total de 347,5, según los datos que figuran en el Plan especial de Seca de la demarcación Galicia Costa, gestionada por la Xunta a través de Augas de Galicia.

Las claves 1-Galicia demanda 572 hm3 al año La demanda de agua en la comunidad suma 572,48 hectómetros cúbicos anuales: 347,5 en la cuenca Galicia Costa y 224,9 en Miño-Sil. 2-El impacto del sector primario En la franja atlántica, el sector primario supone el 12% del consumo, porcentaje que sube al 60% en el interior. 3-Más población cerca del litoral El abastecimiento de la población supone el 62% del gasto en agua en Galicia Costa y el 35% en Miño-Sil.

Sin embargo, el consumo humano muestra un comportamiento opuesto. En la franja atlántica, que copa la mayor parte de los ciudadanos de la comunidad, el consumo humano supone el 62% de la demanda de agua, mientras que en el interior es del 35%.

“La gran diferencia entre ambos territorios deriva de la superficie de regadío. En Galicia Costa no están las grandes comunidades de regantes de Galicia, que son las de A Terra Chá, Monforte y Antela-A Limia, las zonas más grandes con diferencia, todas en territorio de la Confederación Miño-Sil”, apunta Jacobo Feijoo, del sindicato Unións Agrarias.

El maíz y la patata predominan en A Limia, mientras que en A Terra Chá y Monforte, el maíz, pero también los prados para forraje. Y las comunidades de regantes gestionan el 84% de las más de 31.100 hectáreas de regadío de la comunidad, con otro 16% de particulares o empresas dentro de Miño-Sil.

El progresivo impacto del cambio climático obliga a los agricultores a plantearse cambios en el uso del agua. “Las precipitaciones estivales van a ser mucho menos importantes, con lo que será complicado mantener el rendimiento que tenemos en la agricultura de secano. En un futuro, Galicia a lo mejor debería pensar en un incremento de las hectáreas de regadío”, explica Jorge Dafonte, profesor de Ingeniería Agroforestal de la Universidade de Santiago.

Apunta, sin embargo, a un uso más eficiente, adoptando el riego por goteo, “como están ya haciendo muchas bodegas con las nuevas plantaciones vitivinícolas”, adaptándose al nuevo escenario de temperaturas altas y menos lluvias. “Un sistema por goteo es muy eficiente, el 80% o el 90% del agua usada llega a la planta, frente a los viejos aspersores, que no lo son; es algo que va a ir a más”, aclara. “Esto ya se ve como una necesidad cuando hace 20 o 30 años nadie se lo planteaba”, añade.

Los motivos para utilizar el goteo no solo derivan de levantar un escudo contra el cambio climático, sino también de una mayor eficiencia. Desde Unións Agrarias, recuerdan que en Mabegondo se probó en 2016 que el maíz forrajero aumentaba el rendimiento un 80% mediante esta práctica en un año seco.

Dafonte incluso destaca que en algunos cultivos se opta por un riego deficitario. “Ya se está haciendo en algunos viñedos de las Rías Baixas. No se cubre el 100% del agua que necesita la vid, pero el rendimiento no cae mucho”, añade. El campo necesita adaptarse a un nuevo clima.

“Sustituí la aspersión por el goteo porque cada vez hay menos agua” Amador Saborido- Agricultor

Amador Saborido lleva más de la mitad de sus 41 años de vida dedicado a la agricultura en Xinzo de Limia y cada vez percibe que el agua es más escasa, que los pozos ya no tienen el mismo caudal que antes. No ha dudado en aplicar cambios en sus terrenos, donde cultiva patatas, soja o girasoles, para mejorar la eficiencia de su sistema de riego.

–Mejorar el consumo de agua no solo supone una mejora económica para una explotación, sino también para los acuíferos y pozos. ¿Qué ha cambiado para adaptarse a las sequías cada vez más habituales?

–Intento usar siempre la menor cantidad de agua posible porque cada vez hay menos y desde hace tres años he optado por usar riego por goteo en algunas fincas en lugar de sistemas de aspersión. Son todo ventajas y es el futuro.

–¿Cuánto tuvo que invertir?

–Usamos un sistema de goteo que se cambia después de un año de uso. Cuesta unos 300 euros por hectárea y yo tengo 4,5 de girasoles donde lo usé. Es muy eficaz y ahorras un 50% del agua, aunque dinero no ahorras en eso porque no la pagamos, la tomamos de pozos, pero sí en el gasoil que usa la bomba para regar. Con el goteo, además, no se moja la flor de la patata y salen menos hongos. Me ahorro dos fungicidas al año, así que ya sale a cuenta.

–¿Se están normalizando estos cambios de formas de regar entre los agricultores de su zona?

–La gente es muy reacia. Quieren ver los resultados pronto, pero funciona. Las patatas, por ejemplo, no se resienten tanto con el riego por goteo como con la aspersión, salen más uniformes, más iguales, de más calidad. Y luego económicamente, ahorras. Esos 1.000 euros de instalación de los que hablaba antes, los ahorro en el gasoil de la bomba para la aspersión y la supresión de los tratamientos fungicidas, que cuestan unos 120 euros por hectárea.