Un 40% de las plazas en “másteres” de FP llegan sin demanda al inicio del curso

La Formación Profesional gana cada año oferta y adeptos, que acuden a este tipo de enseñanza por su enfoque práctico y su inserción, como sostienen sus docentes. No obstante, la demanda no se distribuye equitativamente. Mientras algunos ciclos registran listas de espera y muchos alumnos se quedan fuera por falta de plazas, o porque no les llega la nota, como ocurrió en Vigo, donde más de dos mil aspirantes no pudieron acceder a su primera opción, a otros les costará colgar el cartel de completo. Ocurre incluso con los cursos de especialización, que vivieron otro empujón de plazas desde la Xunta al pasar de las 680 a las 1.082 vacantes. Por ahora un poco menos de la mitad buscan aún quien las ocupe. En FP dual, una modalidad de cuya elevada inserción hace gala la Administración autonómica, también existen huecos en casi todas las titulaciones.

Los listados de plazas liberadas o disponibles divulgados ayer por la Consellería de Educación muestran cómo en FP dual, que combina la formación en el centro educativo con la recibida en un centro de trabajo de la empresa colaboradora, y cuyos números también habían engordado del lado de la oferta, quedan vacantes en 163 de los 173 grupos disponibles, es decir, en más del 94 por ciento de ciclos, a pesar de que la inserción en esta modalidad sea “casi del 100 por ciento”, como indicó el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, cuando presentó el abanico de alternativas de FP para este curso. Ciclos novedosos Aunque el listado no indica cuántos huecos quedan, la relación de puestos sin cubrir afectaría a algunos de los más novedosos, caso del ciclo de Excavaciones y sondeos, que se ofertaba por primera vez este año en Galicia, en concreto en el IES de Fontiñas, en Santiago, y algunas titulaciones dobles, entre ellas en Dirección de cocina y Dirección de servicios de restauración, en Pontevedra, impartida en el CIFP Carlos Oroza, o en Instalaciones frigoríficas y de climatización e Instalaciones de producción de calor, en Vigo, parte de las opciones del CIFP Valentín Paz Andrade, una titulación que también se estrenaba en el centro. En los másteres de FP las plazas liberadas, conforme al listado difundido ayer por la mañana, afectan a 34 titulaciones de las 52 disponibles. Hasta hay algún caso excepcional, a estas alturas, con septiembre ya iniciado y a diez días de arrancar el curso, que tiene todas las vacantes de primer año pendientes de interesados: ocurre en Instalación y mantenimiento de sistemas conectados a Internet ofertado en Culleredo (A Coruña). Una cuarta parte de los cursos de especialización en los que no están cubiertos ya todos los puestos son incorporaciones de este año al catálogo. En total, el listado contemplaba ayer 428 vacantes, un 39%, –a las que pueden optar quienes tengan ya un título de grado medio o superior, en función del caso– liberadas. De las 34 titulaciones que conforman el listado en las que todavía es posible matricularse si el interesado cumple con los requisitos, siete de cada diez tienen sin cubrir más de la mitad de las plazas. Solo uno de los cuatro cursos de especialización ofertados a distancia no ha llenado por ahora todo el aforo. Cien millones de ahorro familiar en el “cole”

Con el regreso a las aulas a la vuelta de la esquina y la consiguiente cuesta de septiembre en muchos hogares, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacaba ayer que la Administración autonómica ha “reforzado” las medidas para apoyar a las familias con hijos en edad escolar y cómo eso permitirá ahorrar más de 100 millones a los hogares gallegos este curso. El mandatario autonómico visitó, en compañía del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, una librería en Santiago en la que destacó el compromiso del Ejecutivo que preside con las familias. Al respecto, resaltó que la Xunta incrementa este año en más de un 12% la cuantía de aportaciones para comprar libros de texto o que amplía en cerca de un 40% los beneficiarios del bono para material escolar, hasta llegar a los 130.000 alumnos. Siete de cada diez alumnos de centros públicos y concertados reciben alguna aportación, sostiene la Xunta.