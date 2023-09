El Comité de Huelga Autonómica y la Mesa Intersindical de Bomberos de Galicia han denunciado el cierre, este jueves, del parque de bomberos de Ribeira (A Coruña) para garantizar la prestación de los servicios mínimos a las puertas del complejo de Inditex en Arteixo.

Los sindicatos expresan su "indignación" por esa decisión y advierten de que "el decreto de servicios mínimos que en su día emitió el Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña exige que un número determinado de efectivos permanezca de turno las 24 horas del día" sus respectivos parques de bomberos.

En un comunicado, afirman que el Consorcio, que depende de la Diputación de A Coruña, "decidió que unos trabajadores que estaban de servicios mínimos en el parque de bomberos de Ribeira, cerraran sus instalaciones y por tanto privaran de servicio a los Ayuntamientos de Ribeira, A Pobra do Caramiñal y Porto do Son" para prestar servicios "comunes -no servicios mínimos-" a otros parques.

Advierten, asimismo, que cada bombero puede actuar como servicio mínimo únicamente en su centro de trabajo habitual.

Derecho a huelga

Consideran que en este caso "el Consorcio de Bomberos de la provincia coruñesa está empujando a los trabajadores para que comiencen a secundar su derecho a la huelga, evitando así cualquier servicio prestado fuera de los servicios mínimos propios en cada parque de bomberos".

"Claramente el Consorcio está marcando qué ciudadanos merecen disponer de un servicio en mínimos y qué ciudadanos pueden prescindir de él, obviamente, sin tener en cuenta a opinión de los usuarios", denuncian.

El Comité de Huelga y la Mesa Intersindical aboga por que "no se prive a la ciudadanía de un servicio esencial que las Administraciones tienen el deber de prestar" y piden que "se dimensione adecuadamente para que todos los gallegos tengan un servicio con unas garantías mínimas de seguridad".

Reclamaciones

El pasado 24 de agosto, la representación sindical de los bomberos comarcales de Galicia solicitó una reunión con la Xunta y las diputaciones provinciales para el 5 de septiembre, en la sede del Consello Galego de Relacións Laborais, con el propósito de avanzar en la firma de un convenio colectivo común que ponga fin a la huelga autonómica" que iniciaron a mediados de junio.

Los bomberos piden la "estabilización de plazas del personal" y la "firma de un convenio colectivo común" para los trabajadores de los cuatro consorcios provinciales".

Fuentes del consorcio consultadas por EFE han declinado valorar la situación que se ha producido en A Coruña este jueves.