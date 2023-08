Con el Castillo de Soutomaior al fondo, símbolo de una de las mayores alegrías electorales del PP que ha sido recuperar la Diputación de Pontevedra, Alberto Núñez Feijóo, que presume de no haber perdido nunca unas elecciones, empieza a asumir que ser el más votado en las urnas no es suficiente para alcanzar el poder y enfría las expectativas sobre su posible investidura como presidente del Gobierno el próximo 26 y 27 de septiembre. “No lo seré con atajos, cesiones y privilegios”, advirtió ayer en el acto de apertura del curso político. Es consciente de que el coste que deberá pagar para llegar a Moncloa es alto y por eso avisó que “no será presidente a cualquier precio”. Pero eso no significa que tire la toalla. De hecho, dejó entrever que aunque fracase en este intento, su proyecto al frente del PP no caduca, tanto si hay que repetir elecciones generales como si Pedro Sánchez logra repetir en la Moncloa.

