Dos autobuses registraron sendos disparos ayer cuando hacían la ruta a Santiago desde Carballo y Baio –ambas localidades ubicadas en A Coruña– según han reconocido fuentes de la Guardia Civil. Uno de los sucesos se produjo después de las siete de la mañana y otro antes de las once en ambos casos por el impacto de perdigón de escopeta. En concreto, uno de los autocares que registró afectado hacía la ruta desde Carballo y otro desde Baio, en Zas, en autobuses pertenecientes a empresas pequeñas en las que, según fuentes consultadas hay un conflicto laboral. Reconocen que los impactos alcanzaron los cristales, pero, al tratarse de un doble cristal, el impacto no lo traspasó y solo alcanzó el primero, sin provocar heridos. No se trata de la primera vez que ocurren hechos similares: autobuses de Monbus recibieron el impacto de varios disparos en Betanzos este año.