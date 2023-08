Los partidos, con un ojo en Madrid y otro en Galicia

La ronda de consultas que comienza hoy el rey Felipe VI y que finaliza mañana con las entrevistas con Pedro Sánchez (PSOE) y Alberto Núñez Feijóo (PP) supone el inicio del proceso para que alguno de los dos logre su investidura como presidente del Gobierno, cargo para el que el segundo carece de apoyos suficientes. El proceso no solo marcará el devenir de la política estatal durante esta legislatura o abocará al país a nuevas elecciones generales en Navidad, sino que, como de si un terremoto se tratase, lanzará réplicas sobre Galicia, cuyas formaciones observan con atención el desarrollo de los acontecimientos en Madrid porque marcarán la tendencia con la que llegarán a las autonómicas previstas el próximo verano, después de que Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, descartase adelantar la cita. Al ritmo de la política actual, parecen años luz de distancia.

La incertidumbre es la tónica actual en todos los partidos. Existe la opción de que Sánchez logre reunir los 178 votos en el Congreso que le permitieron a la socialista Francina Armengol logra la presidencia de la Mesa del Congreso, pero la dependencia de Junts y la guerra de estos con ERC anticipa, de haberla, una legislatura tensa. Aun así, sería un sueño para el PSOE lograr retener la Moncloa cuando a comienzos de julio todas las encuestas situaban en ese palacio a un Alberto Núñez Feijóo al que se le hizo larga la campaña. Pese a recuperar al PP y ganar los comicios con 137 escaños, el de Os Peares no dio el salto a Madrid para liderar la oposición.

El PP, entre la recuperación y la desilusión

Los populares celebrarán el próximo domingo su tradicional acto de apertura del curso político en Galicia, volviendo siete años después a Soutomaior, palacio que les vetó el bipartito PSdeG-BNG de la Diputación de Pontevedra alegando que el recinto no estaba destinado a actos partidistas. El jueves 31, además, Rueda presidirá el primer Consello de la Xunta postvacacional.

El partido se encuentra con una sensación agridulce. El 23-J les permitió ganar tres diputados hasta los 13 de 23 a repartir en la comunidad, ganando 11 puntos hasta alcanzar el 43% de apoyos. Pero la esperanza no solo en la victoria de Feijóo, sino en que llegaría a Moncloa a la primera, cual César que pudiera proclamar el Veni, vidi, vinci, ha chocado la realidad: no podrá ser investido. Esas expectativas causaron efectos previos al 23-J, como el hecho de que Rueda remodelase la Xunta con la salida hacia Madrid de Francisco Conde y Rosa Quintana, pero también del cerebro del grupo parlamentario del PP en el Pazo do Hórreo, Pedro Puy, que dirigió los cuatro programas electorales de Feijóo. Como relevo de este suena Alberto Pazos Couñago, debido a las múltiples tareas que asume ya la viceportavoz en la Cámara y secretaria xeral del partido, Paula Prado, que en principio se perfilaba como favorita.

Pero es que, además, el PP cuenta con nuevo presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y de Ourense, Luis Menor, ambos muy afines a un Rueda que también acercó a su entorno a Diego Calvo, vicepresidente primero de la Xunta.

Aun así, las voces críticas internas que empiezan a cuestionar la estrategia de Feijóo a nivel estatal afectarán también al devenir de un PP que presentará como candidato por primera vez a Rueda, que busca desde el año pasado labrarse un perfil propio.

El BNG, ante grandes expectativas

Los nacionalistas están ante su gran oportunidad. En 2020, consiguieron alcanzar su récord con 19 escaños, cuentan con la líder más consolidada, Ana Pontón, y una organización cohesionada, pero el 23-J ya dejó claro que no pueden confiarse y que quizás no cumplan sus expectativas. Su sueño de alcanzar grupo propio chocó con la realidad: un solo diputado.

Pontón cuenta con la ventaja de personificar la oposición al PP, especialmente en el Parlamento, ante la falta de un candidato claro en el PSdeG.

El PSdeG busca candidato

Por peso en el ámbito municipal, los socialistas son la segunda fuerza clara en la política gallega, pero durante los últimos siete años han sido la tercera fuerza en el Parlamento: en 2016 empataron con 14 actas con En Marea y recibieron menos votos y en 2020, repitieron 14 frente a los 19 del BNG.

El PSdeG vive una cuenta atrás para despejar en las primarias del 17 de septiembre quién será su candidato en las autonómicas. La dirección del partido apuesta por José Ramón Gómez Besteiro, pero el también ex secretario xeral Gonzalo Caballero medita presentarse.

“Solo si se mantiene un gobierno progresista en España, se abren posibilidades en Galicia”, admite un alto cargo socialista, que reconoce que solo existirá esa opción si logran afianzar una candidatura fuerte. De momento, no hay rastro de ella.

Sumar: sin estructura, ni cuadros, pero con Yolanda Díaz

La organización de la vicepresidenta en funciones logró dos escaños el 23-J por el tirón de la ferrolana, pero si se mantiene el Gobierno de coalición intentarán el salto a Galicia, donde carecen de estructura y cuadros. Además, sus antiguos aliados sí tienen facturas pendientes con Díaz, como Anova o Podemos. Otros, como Marea Atlántica, han desaparecido.

La gallega Marta Lois ejercerá de portavoz parlamentaria de Sumar, un trabajo delicado en un momento de tejer alianzas en un complejo Congreso, con la necesidad de tener la mano a ERC y Junts, que compiten en Cataluña. Si prospera, ganará enteros para ser la candidata de Sumar en las autonómicas.

Su aportación, sin embargo, resulta dudosa en la Galicia interior, pues necesitaría alcanzar el 5% de votos para lograr un escaño. Si no, serían votos de la izquierda a la basura y no se lo puede permitir si quiere apartar al PP de San Caetano.