El estudio sobre agresiones en el ocio nocturno universitario coordinado por la doctora Nuria García Couceiro desvela datos que ahondan en la “preocupación” de los investigadores: solo una de cada diez víctimas acude a urgencias y una de cada 20 denuncia. El “problema que hay en los campus” es, a su juicio, “muy alarmante”, requiere muchos más estudios “en profundidad”, que administración y universidades sean “parte activa” de esa investigación y que a partir de ahí los campus diseñen protocolos para visibilizar el problema y actuaciones preventivas.

–¿Qué concluyen del estudio?

–Es un estudio exploratorio que halla una tasa de agresiones sexuales facilitadas por drogas del 12,3% en la USC y en la mayoría de casos no es sumisión química, sino vulnerabilidad. Es un estudio relevante para nosotros es porque no hay estudios a nivel poblacional en España. Hay datos de las fuerzas de seguridad, que alertan del aumento de estos casos, y sobre poblaciones clínicas, pero lo que llega es la punta del iceberg porque solo un 12% pide atención sanitaria y un 5% denuncia. El resto son víctimas silentes. Necesitamos estudios para saber cuántos son de nuestros jóvenes, de nuestros universitarios, de nuestras mujeres en general, porque para mí es un problema, una expresión más de la violencia de género y creo que hay que visibilizarlo como tal. Este estudio científico, con rigor, nos da una idea de la magnitud del problema y es importante. Los organismos públicos deben ponerse las pilas y estudiarlo. Porque, si no, trabajamos sobre cifras que nos muestran la punta del iceberg.

–¿Qué lecciones se extraen de cara a la prevención?

–Estamos ante un problema de salud pública porque vemos un consumo de sustancias muy elevado, mucho más, en las víctimas que en las no víctimas: en alcohol es 20 puntos superior y en cannabis, triplica las cifras. O sea, que parece que va de la mano del consumo de sustancias. Hay también conductas de riesgo online como sexting, contacto con desconocidos y usos problemáticos de internet significativamente mayores en víctimas que en no víctimas. Por tanto, debemos seguir con la labor de prevención y orientarla más a estos colectivos y a los consumos y las conductas de riesgo. Estaríamos previniendo la vulnerabilidad. Por otro lado, las consecuencias en salud mental: es una agresión que triplica las tasas de depresión y ansiedad y, por tanto, los problemas de salud mental en jóvenes, y que hay que hacer un seguimiento a las víctimas.

–¿Pueden tener miedo a denunciar?

–Por un lado sí, un miedo que tiene cualquier mujer al denunciar una agresión sexual, a que no te crean. Cuando hablamos del consumo de las víctimas y de sus conductas de riesgo eso no quiere decir que la culpa sea de las víctimas. Como investigadores y profesionales sanitarios ponemos el foco ahí de cara a la prevención. En ese ámbito hay que abordar también la educación afectivo-sexual, destinar más fondos y poner más empeño en que sea efectiva. Necesitamos educar a los jóvenes en la diversidad, y no pensando en la víctima, sino en el agresor.

–No es infrecuente, por lo que dicen, que sean agresores, en plural...

–Es lo que más salta a los medios, pero porque está ahí, y hay una tendencia a que esto suceda cada vez más.