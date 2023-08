Sanidade detecta irregularidades en el 45% de negocios alimentarios que inspecciona

Garantizar la seguridad de un alimento que llega al consumidor, sea en la mesa de su casa, en una heladería o en un restaurante, es una de las misiones de los servicios de inspección de la Consellería de Sanidade, una actividad fiscalizadora que la Administración autonómica ha intensificado durante el último año. Esa labor ha culminado con la detección de irregularidades en casi la mitad de los establecimientos supervisados –un tercio más que en el ejercicio previo– y en que casi cada dos días de media la Xunta suspende la actividad de una empresa o retira algún producto.

Descongelación incorrecta de productos, suciedad o moho en superficies de locales destinados a preparar alimentos, deficiente higiene de los empleados que los procesan, procedimientos inadecuados de lucha contra plagas, falta de trazabilidad de los productos, agua o hielo en condiciones que pueden suponer riesgo para el producto final.... son algunas de las deficiencias que pueden registrarse. Precisamente la mayor parte de los incumplimientos, explica la Xunta, tienen que ver con medidas de higiene y carencias en el análisis de peligros y puntos críticos de control.

Todo tipo de negocios alimentarios

En concreto, la Consellería de Sanidade –que supervisa todo tipo de negocios relacionados con la industria alimentaria, desde fábricas y envasadores hasta pequeño comercio y restauración, pasando por distribuidores, almacenes o mayoristas– realizó13.759 inspecciones vinculadas con la seguridad alimentaria durante 2022, un 11 por ciento más, que han servido para que su personal haya pasado revista a un 8 por ciento más de establecimientos, hasta llegar a los 9.847.

Esa mayor presión inspectora se ha traducido a la vez en la detección de más negocios con incumplimientos de las normas de seguridad alimentaria. En concreto, los inspectores de la Dirección Xeral de Saúde Pública han localizado algún tipo de irregularidades en un total de 4.500 minoristas o industrias, lo que supone un tercio más de establecimientos con deficiencias de los identificados durante el ejercicio precedente e implica que casi la mitad de los locales visitados –un 45 por ciento– registra alguna inobservancia. Algunos, incluso más porque la cifra de inspecciones con incumplimientos es superior, con 5.380, un tercio más.

No obstante, no todos esos déficits se traducen en sanciones. La multa llega al final de todo el proceso, cuando los avisos de los inspectores tras detectar deficiencias no se solventan. Pese a que en 2022 la Xunta aumentó la intensidad de su actividad controladora y los negocios a los que pasó revisión, las propuestas de apertura de expediente por incumplimientos experimentaron una rebaja con respecto a 2021.

En el año inmediatamente posterior a la pandemia, cuando se empezó a normalizar de nuevo la actividad turística, por ejemplo, las propuestas de apertura de expediente por infracciones superaron las diez por semana de media, al sumar 531. En 2022, los casos que llegaron a ese extremo se moderaron, dado que los expedientes descendieron a 489.

Suspensiones de actividad y retiradas

Las autoridades sanitarias determinaron en 38 casos suspensiones de actividad del establecimiento y en otros 120, retiradas del mercado de productos. Las cifras también habían sido superiores un año atrás, cuando el departamento dirigido por Julio García Comesaña llegó a tomar más del doble de este tipo de medidas: habían sido 81 suspensiones de actividad y 213 retiradas del mercado. Por lo que respecta a 2020, la Consellería de Sanidade no lo considera “representativo” en el aspecto estadístico por los efectos de la pandemia y sus restricciones.

Sanidade no da detalles acerca de las cuantías de las sanciones impuestas. En función del incumplimiento que el inspector detecte, se aplicaría el régimen regulado en la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición estatal de 2011 o en la Lei de Saúde autonómica de 2008. En ambos casos, las penalizaciones económicas para las infracciones más graves rondan los 600.000 euros. La suspensión de funcionamiento o la retirada precautoria o definitiva del mercado de bienes no tiene el carácter de sanción, aclaran las dos legislaciones.