Más de 9.000 mujeres sustituyen las tareas domésticas por el mercado laboral

Cuando pasa la tarde en el parque mientras su hija pequeña, de 9 años, juega con sus amigos del colegio, Laura es una excepción en el grupo de madres y padres que aguarda pacientemente hasta que llegue la hora de regresar a casa para ducharse, cenar e irse pronto a la cama. Se trata de la única que se dedica en exclusiva a tareas domésticas y renuncia al mercado laboral para centrarse en el cuidado no solo de la niña, sino también de su hijo mayor, que se asoma ya a la adolescencia. En su hogar, cuentan con un solo ingreso, procedente de su marido. Esa fórmula le permite contar con tiempo añadido para su familia, pero cada vez resulta más difícil encontrar mujeres que opten por aparcar el mercado laboral para ser amas de casa. Galicia, de hecho, nunca ha contado con menos personas dedicadas en exclusiva a su hogar.

Durante el último año, más de 9.000 mujeres dejaron atrás su dedicación a las tareas domésticas para lanzarse al mercado laboral –un 6% de descenso–, bien con éxito, encontrando trabajo, bien todavía sin él, en proceso de búsqueda. En la actualidad, este dato alcanza el mínimo histórico en la comunidad, con 141.600 mujeres “inactivas”, es decir que renuncian a optar a un puesto de trabajo, alegando que son amas de casa. En el mismo mes de 2022, esa cifra ascendía a 150.900, según la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Son 25 al día menos.

Estos datos reflejan la progresiva incorporación de la mujer al ámbito laboral, pero también la escasa natalidad en la comunidad, así como una coyuntura marcada por la mayor crisis de precios desde la Transición, que ha encarecido especialmente la cesta de la compra, generando un momento más propicio todavía para que las amas de casa se lancen al mercado laboral, según apuntan expertos como el profesor de Fundamentos de Análisis Económicos de la Universidade de Santiago, Manel Antelo.

1-Casi 3,4 millones en España Las personas dedicadas a labores domésticas en exclusiva en España son casi 3,4 millones, de las que 2,9 son mujeres, según la EPA. 2-Un descenso del 23% en la última década Las personas dedicadas a labores domésticas en exclusiva en España son casi 3,4 millones, de las que 2,9 son mujeres, según la EPA. 3- El peso femenino se mantiene desde 2013 A pesar de los avances en igualdad, la proporción femenina sigue casi en el 90% durante los últimos 10 años. En 2002, eso sí, era del 98%.

Ellas son casi el 90%

El concepto amas de casa, en femenino, refleja la desigualdad existente todavía en el ámbito doméstico y de los cuidados, certificado por los datos del INE. El 88% de quienes aparcan su carrera profesional o rechazan buscar empleo para dedicarse a “labores el hogar” son mujeres, frente a apenas un 12% de hombres: 141.600 frente a 19.100. Aun así, las cifras globales nunca han estado tan bajas. La suma de 160.600 es inferior en 10.100 personas al mismo segundo trimestre del año pasado.

“Existe un riesgo de que los avances en igualdad no vayan lo rápido que deberían” Jorge García Marín - Sociólogo de la Universidad de Santiago

Jorge García Marín cree que una de las claves para avanzar en la igualdad radica en que los hombres asuman una mayor responsabilidad en los cuidados ya no solo de los hijos, sino también de los mayores. Este profesor titular de Sociología y Secretario del Centro Interdisciplinario de Investigaciones Feministas y de Estudios de Género (CIFEX) de la Universidad de Santiago de Compostela alerta de que los brotes de machismo ralentizan los avances en la igualdad.

–El número de amas de casa en Galicia alcanza el nivel más bajo de la historia. ¿Se mantendrá esta tendencia, con una reducción en una década del 23% de estas mujeres que renuncian al mercado laboral para dedicarse a labores domésticas?

–Las amas de casa entendidas como mujeres dedicadas en exclusiva a estas tareas, en una sociedad occidental europea, obviamente irán a menos con el paso de los años. Las mujeres tienen muy claro que trabajar fuera de casa y su vida profesional son una de las dimensiones clave de su vida, y ya no lo es tanto el objetivo de construir una familia o tener hijos únicamente. Existe una modificación de conducta, probablemente más en el ámbito urbano que en el rural, que afecta a todas las capas de la sociedad. Eso se une a que, como es lógico, una de las reivindicaciones clásicas del feminismo fue esta: que no existiera monopolio de los cuidados en la vida privada por parte de las mujeres y que los hombres se incorporasen también a las facetas de casa. Esto está sucediendo. Existe una tendencia, aunque pequeña. Por sintetizar, en el futuro cada vez nos encontraremos menos con esta figura exclusiva de ama de casa.

–Pero algunos estudios apuntan al repunte de comportamientos machistas entre los sectores más jóvenes de la sociedad. ¿Existe riesgo de involución?

–El riesgo de involución siempre está ahí porque todo avance social genera una reacción en contra. Sin embargo, yo no creo que exista tanto un peligro de volver atrás, como de que las cosas no vayan lo rápido que deberían ir. Existen conquistas de la mujer que no tienen vuelta atrás, es obvio, pero una involución es ir más lentos.

–¿Por qué?

–Pues eso está relacionado, por ejemplo, con no ver a los hombres involucrados al cien por cien en las tareas del cuidado, un campo que se sigue viendo como un área femenina. Las estadísticas del uso del tiempo por parte de hombres y mujeres reflejan bien esto. El campo de batalla pasa ahora por incorporar a los hombres a la esfera de los cuidados.