Caballero altera las primarias del PSdeG

Gonzalo Caballero es un socialista de familia y durante toda su trayectoria se ha granjeado una imagen de outsider, de independiente contrario a la dirección gallega que, tras perder el timón del PSdeG hace dos años ante Valentín González Formoso, parece haber retomado. Sus mensajes críticos con la cúpula y su ronda de contactos por toda la comunidad revelan que medita intentar ser otra vez candidato a la Xunta, puesto que la militancia elegirá en unas primarias previstas para el 17 de septiembre.

Mientras él recorre Galicia, el sector oficial todavía no ha movido ficha. Su favorito, José Ramón Gómez Besteiro, tomó posesión esta semana como diputado en el Congreso, pero su presencia en el territorio es testimonial a cuatro semanas de la consulta. Formoso ya dejó claro que apuesta por él para concurrir a la cita autonómica con las urnas del próximo verano –si no se produce adelanto– con una bicefalia: Besteiro, cabeza de cartel y Formoso, líder orgánico.

“Todavía no he decidido nada, queda un mes para las primarias y a día de hoy no están convocadas oficialmente con un calendario concreto para presentar avales y demás. Todo depende del visto bueno de la dirección federal”, explica Caballero, que ayer por la tarde visitó Ourense.

Sus intenciones quedaron claras el pasado día 1, cuando avanzó en sus redes sociales el primero de varios mensajes en clave de campaña. “La candidatura socialista a la Presidencia de la Xunta debe representar un compromiso con la ejemplaridad, la honradez y la ética en la gestión de lo público, banderas de siempre del socialismo democrático. Bolsillos de cristal, limpieza y transparencia porque la política es servicio público”, proclamó en el primero de sus 14 mensajes en clave de campaña.

Incluso el día 13 se acercó a la fiesta del pulpo de O Carballiño, donde compartió mesa con su jefe de filas, González Formoso, y Yolanda Díaz y Marta Lois, líder y portavoz parlamentaria de Sumar. Besteiro no figura en las fotografías de ese día.

“Si no eres muy conocido y quieres ser candidato, lo normal es recorrer todas las fiestas de agosto en Galicia. No habrá otra oportunidad antes de las autonómicas”, explica un miembro del sector crítico con la dirección y afín a Caballero.

El exsecretario xeral, que alcanzó el poder tras pactar con Xaquín Fernández Leiceaga en su momento, esgrime datos electorales para ensalzar su periplo. “Hemos sufrido dos batacazos, en municipales y generales”, resume.