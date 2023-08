Trámites más “fáciles” y funcionales, con uniformidad de documentación en los cuatro registros provinciales y la posibilidad de comprobar de oficio que los solicitantes no aparecen inscritos como pareja de hecho en otra comunidad y de realizar los trámites a través de internet. Son novedades que la Xunta incluye en la legislación que regula las parejas de hecho en Galicia, un decreto para el que acaba de abrir el trámite de información pública.

En la normativa elaborada por la Administración autonómica para “actualizar” la norma en Galicia, lo más novedoso es la posibilidad de que las solicitudes en las distintas fases del procedimiento –inscripción, modificación o cancelación– se puedan presentar vía telemática.

Además, la Xunta podrá comprobar que los solicitantes no figuren inscritos como parejas de hecho en otras comunidades. Desde Vicepresidencia Primeira inciden en que no se trata de que hayan detectado casos de poligamia –aunque admiten que “no se puede descartar la existencia de casos puntuales de doble inscripción”–, sino a que la legislación gallega de parejas de hecho, que “equipara” los efectos de estos enlaces al matrimonio, no lo permite y hay que comprobar que se satisface ese requisito.

Demostrar que se cumplen las exigencias –de empadronamiento, entre otras– requiere una documentación acreditativa. Por las “dudas” que genera en cada registro la documentación que hay que presentar, la Xunta introduce una nueva redacción para “determinar” qué hay que aportar y además se “armonizan” los criterios de interpretación entre los cuatro registros de parejas de hecho que existen en la comunidad.’