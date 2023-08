La Xunta sancionará las bromas sexuales y el ciberacoso entre sus empleados públicos

Desde un chiste sexista o de contenido sexual, un comentario obsceno, recurrir a bromas homófobas o ridiculizar el modo de hablar o de vestir de alguien hasta conductas más graves como tocamientos o chantajes pasando por el ciberacoso y la violencia psicológica. Todos estos comportamientos entre los empleados públicos de la Administración autonómica serán motivo de investigación y la Xunta abrirá expediente disciplinario a sus autores, que podrán ser castigados, según la gravedad del caso, con la suspensión temporal de empleo y sueldo o incluso el despido, además de dar traslado a la Fiscalía si el hecho fuese constitutivo de delito. Así se recoge en un protocolo frente al acoso que ultima el Ejecutivo autonómico y que incluye por primera vez las violencias sexuales y psicológicas en el trabajo.

Hasta ahora solo se contemplaba el acoso laboral sin más detalle. Sin embargo, tras las legislaciones estatales para garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans y defensa de los derechos de personas LGTBI, así como la norma de garantía integral de libertad sexual, la Xunta ha decidido ampliar la protección a su plantilla con un protocolo que abarcará todos aquellos comportamientos que supongan “una discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad o orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Esto incluye el acoso sexual. ¿Y qué comportamientos entrarían en esta denominación, según la Xunta? Pues el chantaje sexual, el contacto físico deliberado y no solicitado o un acercamiento excesivo e innecesario, así como comentarios o gestos repetidos de carácter sexual, llamadas telefónicas o mensajes ofensivos, exhibición de imágenes de contenido sexualmente explícito, bromas o proposiciones sexuales así como insinuaciones acerca de la vida privada de alguien que afecten a su integridad o peticiones de favores sexuales.

Discriminación homófoba

También estará castigado el acoso por razón de sexo, de orientación sexual, identidad sexual o identidad de género. Esto significa que no se permitirán comportamientos que tengan por objeto la discriminación de homosexuales, bisexuales o transexuales ni que reproduzcan una percepción peyorativa de los mismos o menosprecio a sus capacidades o habilidades así como que sean ignorados cuando realicen aportaciones o comentarios. No podrán ser ridiculizados por su modo de hablar o modales y serán castigados quienes se nieguen a nombrar a una persona trans como ella quiera. Los acosadores no podrán escudarse en el sentido del humor: realizar bromas o comentarios sobre personas que asumen tareas que tradicionalmente fueron desarrollados por el otro sexo o utilizar el humor sexista o homófobo también será motivo de expediente disciplinario.

Otra de las novedades es que, por primera vez, se incluye el ciberacoso sexual entre las conductas que pueden ser objeto de denuncia. No se podrán difundir mentiras o publicar fotos o vídeos vergonzosos con contenido sexual, ni divulgar por internet grabaciones con móviles en las que se intimida o agrede a una persona trabajadora o se hagan correr por las redes sociales rumores sobre un comportamiento reprochable atribuido a un empleado público.

La violencia psicológica también será castigada. No se podrá dejar al trabajador sin ocupación efectiva o incomunicada, ni darle órdenes o asignarles tareas de cumplimiento imposible, así como asignarle un trabajo de responsabilidad inferior a la de su capacidad o categoría.

Si se produjese alguno de estos comportamientos se podrá interponer una denuncia ante el comité de intervención, compuesto por miembros de la Administración autonómica y representantes sindicales. La demanda podrá ser presentada por la víctima, por un compañero o por sus jefes si apreciaran una situación de acoso. El comité, que también podrá actuar de oficio, abrirá una investigación. Si concluyese que existen indicios fundados de acoso se abrirá el procedimiento disciplinario y se podrá dar traslado a la Fiscalía. Se establecerán además medidas de protección a la víctima para que no conviva en el mismo entorno laboral que la persona acosadora.

Solo en 2022, con el protocolo antiguo más limitado en su contenido, se presentaron 26 denuncias por casos de acoso, si bien 16 fueron archivadas. Cinco ya fueron resueltas y hay otras dos que están pendientes de resolución disciplinaria y judicial y otras tres en tramitación.