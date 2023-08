Galicia se convierte en refugio climático y ya atrae a turistas que huyen del calor extremo

En el Levante, más concretamente en Valencia, se registraron el pasado jueves máximas de casi 47 grados. En Andalucía los termómetros se acercaron también este verano a los 50 grados en varias ocasiones. Prácticamente todo la península ibérica está sometida a un calor infernal por culpa del cambio climático que está provocando temperaturas récord. Pero hay una excepción: el Noroeste español se está librando de estas intensas olas de calor. Así, la mayor parte de Galicia disfruta del sol y el buen tiempo sin que el mercurio pase normalmente de los 30 grados. Esto está provocando una mayor afluencia de turistas hacia la comunidad autónoma, que se ha convertido en refugio climático para quienes prefieren dormir por la noche sin poner el aire acondicionado o disfrutar de la playa sin achicharrarse.

“Cada vez hay más gente que antes veraneaba en el sur y ahora prefiere Galicia”, explica el presidente del Clúster de Turismo, Cesáreo Pardal. “Notamos un tirón en la afluencia de visitantes por esta razón”, advierte. Y no es un fenómeno puntual. Según explica, ya el pasado año se empezó a apreciar la llegada de veraneantes que llegaban a la comunidad gallega escapando del calor extremo. “Y funciona mucho el boca a boca. Por ejemplo, el verano anterior vino una familia que antes veraneaba en Conil. Pues este año ya se juntaron cuatro familias”, comenta.

“Cada vez hay más gente que antes veraneaba en el sur y ahora prefiere Galicia” Cesáreo Pardal - Presidente del Clúster de Turismo

Atrás quedan esos años en el que las constantes lluvias y las nubes que cubrían el cielo gallego espantaban a los turistas, que preferían irse a latitudes más cálidas en busca de sol y playa, mientras los hosteleros maldecían a los meteorólogos por sus pesimistas previsiones del tiempo. Ahora el clima se ha convertido en un aliado del sector turístico gallego.

Pero Galicia no solo ofrece buena temperatura sino también precios más económicos que otras partes del territorio. “Por lo que paga una familia en Conil están aquí un mes a cuerpo de rey”, explica Pardal. En su opinión, la comunidad gallega “es un destino muy barato para la calidad que ofrece”. Pero esto no significa, según aclara, que vayan “a a aumentar los precios de golpe”. De hecho, Pardal recuerda el contexto de inflación que está reduciendo el gasto por viajero. “Tenemos turistas diésel, andan mucho y gastan poco”, apunta.

En su opinión, ahora el reto está en mejorar la movilidad. “Se necesitan más frecuencias del AVE”, señala. De hecho, los billetes para viajar en alta velocidad a Galicia se han agotado en esta operación salida de agosto.

Promoción

Aún así, el presidente del Clúster de Turismo no cree que haya que explotar el buen clima de Galicia para atraer a más viajeros. “No podemos basar nuestra promoción en el mal de muchos”, advierte.

“El clima nos está beneficiando. Hay gente que viene huyendo de noches horripilantes" Francisco Almuíña - Presidente de la Federación de Turismo Rural de Galicia

Sin embargo, el presidente de la Federación Galega de Turismo Rural, Francisco Almuíña, sí defiende aprovechar el buen clima que ofrece Galicia para potenciar el turismo. “Tenemos ahí una campaña de promoción fácil de hacer”, apunta. Según explica, están llegando muchos viajeros de Cádiz, de Cataluña, de León o de Madrid. “El clima nos está beneficiando. Hay gente que viene huyendo de noches horripilantes. Aquí se duerme con mantita”, reconoce. Así, en la primera quincena de agosto la ocupación de las casas de turismo rural es, según dice, “muy grande”.

Aún así reconoce que están creciendo las viviendas de uso turístico que les están haciendo “una competencia desleal” porque a veces es difícil distinguir lo que es un establecimiento de turismo rural de uno de estos apartamentos turísticos.

Una oportunidad para captar trabajadores

Las temperaturas suaves de Galicia no solo la convierten en refugio climático para turistas sino que se abre la oportunidad de captar a trabajadores y nómadas digitales que busquen calidad de vida y escapar de climas extremos. El acuerdo marco firmado por la UE para facilitar el teletrabajo contribuye además a que cualquier empleado de una empresa europea pueda instalarse en la comunidad gallega para trabajar desde aquí.

“Hay países que ya están compitiendo por atraer a esos nómadas digitales. Galicia debería estar en esa línea de competir por los trabajadores”, explica el profesor de Fundamentos de Análise Económica de la Universidade de Santiago, Melchor Fernández. Según explica, Portugal ya lo hizo ofreciendo incentivos fiscales a trabajadores que se instalen en su territorio. En EEUU la ciudad de Tulsa ofrece 10.000 dólares por vivir allí y trabajar desde casa.

"Galicia debería estar en esa línea de competir por atraer profesionales” Melchor Fernández - Profesor de Fundamentos de Análise Económica de la USC

Melchor Fernández no cree, en todo caso, que en Galicia sean necesarios estos incentivos y, si se establecen, deben ser temporales. Defiende que lo importante es ofrecer “calidad de vida, facilidad en los desplazamientos, buen internet o alquileres asequibles”. Donde más necesitan mano de obra es en las empresas tecnológicas, que además es donde se ha implantado con más fuerza el teletrabajo.

Con Galicia convertida en refugio climático sumado a la calidad de vida que ofrece, estas compañías creen que es el momento de atraer a trabajadores de fuera. “La tendencia va a ser venir a sitios como Galicia, con más calidad de vida y con un tamaño de las ciudades más manejable. Aquí tenemos unas condiciones inmejorables”, explica la directora de Recursos Humanos de Mestrelab, Esperanza Pereira. Aunque los salarios no sean tan altos, advierte que “en la comunidad gallega se puede vivir mejor con 25.000 euros anuales que con 40.000 en Madrid”.

“En la comunidad gallega se puede vivir mejor con 25.000 euros anuales que con 40.000 en Madrid”. Esperanza Pereira - Directora de Recursos Humanos de Mestrelab

Además, el sueldo ya no es lo más importante. “Después del COVID notamos que la gente busca otros incentivos que no sean retributivos: lo llamamos el salario emocional”, comenta la directora de Cultura y Talento de Plexus, Maribel Pérez. Ese plus sitúa mejor a la comunidad para competir por la profesionales formados. “Galicia se está convirtiendo en una potencia tecnológica. Y si antes preferías vivir en Málaga o Barcelona y trabajar desde allí, ahora quizás prefieras venirte aquí”, explica.

El CEO de Imatia,Fernando Vázquez, cree además que el acuerdo de la UE facilitará la contratación de talento. “Pero también va a reducir las barreras de entrada de empresas ubicadas en zonas donde la renta per cápita y salarios son más altos”, avisa.