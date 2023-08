Galicia eleva el tono de sus críticas a la posibilidad de que el Gobierno central, actualmente en funciones, condone deuda pública a solo algunas comunidades en una decisión que la Xunta vincula con la negociación del PSOE con los partidos independentistas catalanes para lograr su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo otra vez. E incluso abre la puerta a acudir a los tribunales para combatir esa posible decisión, aunque en primer lugar trataría de impulsar un frente político de agraviados.

Galicia tiene experiencia, pues ya configuró el eje del Noroeste, uniendo a Asturias o Castilla y León, para pedir mejor financiación o impulso al Corredor Atlántico. “Buscaríamos aliados en otras comunidades que también estarían perjudicadas y no sería demasiado complicado”, avanzó ayer el titular de la Xunta, Alfonso Rueda.

De fracasar esa estrategia, el dirigente aclaró que se exploraría la vía judicial y recordó que ya abordaron de esa manera la negativa del Gobierno a pagar un mes de recaudación del IVA. por un conflicto sobre el método de cómputo “Y nos dieron la razón”, rememoró sobre un fallo del Tribunal Supremo que le permitió a su administración recuperar 200 millones de euros.

La polémica surgió el lunes tras conocerse una iniciativa parlamentaria del PSC en Cataluña en la que pedía una quita de deuda de las comunidades a cargo del Gobierno, en un contexto de necesidad del apoyo de ERC y Junts a la investidura de Sánchez. Las comunidades gobernadas por el PP alzaron la voz.

“Creo que sería de una gravedad tan grande que Pedro Sánchez no iría tan lejos”, respondió Rueda a la prensa tras la reunión semanal del Consello, la última antes del inicio de las vacaciones del mes de agosto.

Avanzó que, en caso de plantearse, buscaría aliados políticos para forzar una reunión del Consejo Política Fiscal y Financiera (CPFF) y abordar de manera multilateral la reforma del sistema de financiación, caducado desde 2014, como defiende el socialista Adrián Barbón desde Asturias. Solo de esa manera se conseguirá un modelo “justo, equilibrado y cohesionado”.

Ahí existe un conflicto que ha evitado negociar la reforma. Comunidades con más población quieren que se tenga en cuenta el número de habitantes que atienden. Los territorios con mayor dispersión y envejecidos, como Galicia, exigen mayor peso de esas variables, que encarecen la sanidad o la educación.

Galicia adeuda al Gobierno central casi 3.000 millones, aunque ninguno vinculado al Fondo de Liquidez Autonómica, el salvavidas lanzado por el Ejecutivo de Rajoy en 2012, 2013 y 2014 para facilitar el acceso a liquidez a comunidades con problemas. De haber una quita, quiere una proporción equitativa para todos.

Por su parte, la ministra Portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, apostó precisamente por la reforma de la financiación autonómica desde “el diálogo con todas las comunidades”, después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sostuviese esta semana que la condonación de la deuda no estaba sobre la mesa todavía.

Galicia destinará 125 millones contra la soledad

Hace dos años, la Xunta comenzó a pergeñar un plan para combatir la soledad no deseada, que entre 2013 y 2019, afectó a un 14% más personas hasta rozar las 150.000. Esta Estratexia galega de atención á soidade non desexada recibirá una inversión total de 125 millones de euros. El Consello de la Xunta abordó ayer un informe sobre este documento, que todavía no está cerrado y que incluirá medidas como la implantación de un protocolo de detección y atención temprana a las personas en esta situación, la elaboración de un censo, la creación de un consejo de monitorización y evaluación y el desarrollo de programas específicos de formación y sensibilización. La Consellería de Política Social prevé también la creación de una red de atención con una central gestionada por profesionales para atender de manera telefónica a estas personas, combinando los servicios con Teleasistencia o Servizo de Axuda no Fogar, así como Xantar na Casa o Coidados Porta a Porta. En este terreno, la Xunta aprobó ayer destinar 7,7 millones a sufragar la gratuidad de las escuelas infantiles de titularidad municipal, que suman 138 centros y benefician a 6.700 familias.