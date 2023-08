Los cuidadores gallegos de dependientes dados de alta en la Seguridad Social rozan los 5.000

Cuidan de sus familiares dependientes: conforme estos precisan más dedicación y apoyo, más partes de su vida van quedando a un lado por el camino. Primero, los amigos; en ocasiones, también el trabajo, y regresar no siempre resulta sencillo, como explican desde entidades como Afaga, que conoce de primera mano una labor que recae sobre todo en brazos femeninos. En Galicia, según los últimos datos del Imserso, correspondientes al mes de junio, casi 17.100 gallegos dependientes son beneficiarios de una prestación económica para cuidados en el entorno familiar, aunque apenas un tercio de cuidadores familiares están suscritos al convenio especial para el colectivo de la Seguridad Social.

Con todo, los cuidadores no profesionales suscritos a ese convenio han alcanzado un nuevo máximo en Galicia después de que hace cuatro años el Estado recuperase la política de bonificar sus cuotas: en total son 4.844 los dados de alta, según datos difundidos por el Imserso y correspondientes al mes de abril de este año.

Aunque la cifra todavía está lejos de los beneficiarios registrados antes de que el Gobierno dejase de cotizar por los cuidadores familiares, en 2012, cuando rondaban los siete mil, suponen seis veces más que los 770 que llegaron a figurar de alta en marzo de 2019, precisamente el mes previo a que el Gobierno central recuperase el apoyo.

Recuperación de la bonificación

El Ministerio de Trabajo anunció que desde el 1 de abril de ese año los integrantes del colectivo de cuidadores no profesionales de beneficiarios de la Ley de Dependencia no dados de alta en la Seguridad Social podían suscribir un convenio especial con esta entidad “sin tener que pagar ellos las cotizaciones, como venía ocurriendo desde 2013”. Así lo explicaba en un comunicado, en el que añadía que “a partir” de ese momento las cotizaciones sociales de dichos convenios corren a cargo de la Administración General del Estado “y no generan coste alguno al cuidador no profesional”.

La medida se enmarcó en el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación y tiene en cuenta que la mayoría de estos cuidados en el entorno procede de madres, hermanas o hijas: mujeres. Representan casi el 90 por ciento de las personas con el convenio en todo el Estado, aunque esta figura ha ido a menos con los años y cedido el testigo a la profesionalización de la atención.

En Galicia, por ejemplo, suponen en la actualidad una quinta parte de las prestaciones de dependencia, un porcentaje que supone la mitad del existente a cuando el Ejecutivo central decidió dejar de bonificar las cuotas al colectivo de cuidadores no profesionales. El último informe mensual distribuido por el Imserso, fechado a 30 de junio de este año,sitúa ahora en Galicia la ayuda a domicilio, con casi un 30 por ciento de beneficiarios, como la prestación más repetida en la comunidad en la Ley de Dependencia.