Medio Rural dejará de limpiar la biomasa de los concellos sin un plan contra incendios

Pese a que es un mandato legal desde hace dieciséis años cuarenta concellos gallegos se resisten aún a contar con planes de prevención contra incendios forestales. Y otros 52 están elaborados, pero pendientes de aprobación. La Consellería de Medio Rural quiere apremiar a estos municipios a cumplir con sus deberes. Para ello ha incorporado una novedad al convenio firmado con la empresa pública Seaga y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para la gestión de biomasa en las franjas de seguridad. Los municipios que no hayan aprobado su plan contra el fuego antes de julio de 2024 no podrán adherirse a este acuerdo y, por lo tanto, no recibirán apoyo de la Xunta para desbrozar fincas en los perímetros de seguridad de los núcleos poblados. Y si ya están adscritos, el Gobierno gallego suspenderá el convenio y dejará de asumir estas tareas de limpieza.

