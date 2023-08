En el año 2017, la Universidad de Santiago introdujo en su oferta de estudios el doble grado en Farmacia, y Óptica y Optometría, una carrera que comprendía siete cursos, y, por tanto, la más larga y de las más exigentes y difíciles de todas las que se imparten en los campus del país. La otra universidad que oferta este doble grado en la enseñanza pública es la de Sevilla, pero en ese caso, la andaluza lo condensa en seis años.

Aquel primer curso de 2017, tan sólo se matricularon en esta oferta de la institución compostelana unos diez alumnos, "pero todos se fueron quedando por el camino, a excepción de mi compañera y de mí", apunta a FARO Alberto Lázara Viéitez, un estudiante de Silleda. Se refiere a Tamara Pereiro, la joven que acompaña al oriundo del municipio pontevedrés en esa reducida orla. Pero a esta estudiante, de Melide, aún le queda un curso para completar la doble titulación que Lázara logró terminar en seis años, de ahí que, aunque ambos pertenecen a la misma promoción (2017-2023), sólo el de Silleda ha conseguido graduarse de este doble grado, siendo, hasta ahora, el primero y único de la USC.

"Aprovecho para compartir nuestra orla, que quizás sea de las más ridículas, pero de la que @ta.pe.vi y yo estamos muy orgullosos! Fue un placer ir abriendo camino a esta dura pero bonita carrera!". Es el mensaje que describe la orla que subió a su perfil de Instagram este gallego de 24 años, protagonista de la gala de graduación (con sus compañeros de Óptica) que se celebró este pasado fin de semana.

Junto a estos dos alumnos, en la foto de togas, bandas y birretes hay un puñado de profesores de las dos disciplinas cuyo rostro aparece en la parte superior a una escala notablemente inferior a la de los protagonistas de la promoción, en total 32 docentes, "una selección muy resumida, ya que faltan profes", matiza el silledense. Lo curioso es que de la segunda promoción no habrá orla, ya que "han abandonado el 100% de los universitarios, ante un plan de estudios tan exigente, así que el año que viene (al margen de Tamara) no habrá ningún alumno que se gradúe en este doble grado".

Alberto, el estudiante "piloto"

"A mí me ha tocado abrir camino en esta carrera y no han sido pocas las dificultades con las que he tenido que lidiar" recuerda Alberto. De hecho, en la segunda gala de graduación a la que asistió, las dos decanas (Reyes Laguna, de Farmacia, y María Jesús Giráldez, de Óptica y Optometría) dedicaron unas palabras muy especiales a este alumno del que ambas dijeron sentirse "orgullosas", por haber hecho "historia en esta Univesidad, con un itinerario, además de reciente implantación que en sus inicios estaba planteado en siete años", y que ahora se ha condensado en seis, después de la infinidad de obstáculos que ha tenido que superar este estudiante 'piloto' y con el que ambos departamentos han trabajado para, con sus experimentadas aportaciones, poder reducir el número de cursos a seis. Y así ha quedado programado el itineriario finalmente, "para que no haya tanto abandono, ante una carrera tan difícil como extensa", puntualiza Alberto.

Una de las decanas también puso en valor "la cantidad de kilómetros que tuvo que hacer para sacarse este doble grado", debido a las obras que se están acometiendo en las dos facultades y que derivó asignaturas y prácticas a otras aulas del campus, "lo que le obligó a hacer un complicado encaje casi de tetris", en palabras de la decana de Farmacia, para desplazarse a los edificios de Biología, Derecho, Políticas o Medicina, donde se repartieron las clases.

"Ha merecido la pena, pero es cierto que lo pasé bastante mal estos años. Han sido muchos sacrificios, y más en una ciudad como Santiago, donde la vida del estudiante es tan intensa, aunque he de decir que yo no soy de esos chapones raritos, y no he renunciado a salir de fiesta de vez en cuando. Han sido pocas veces, eso sí, porque si no estaba en la facultad, estaba estudiando en casa. Poco dormía", confiesa un Alberto que atesora varias matrículas de honor en su expediente.

Alumno de la Escuela de Antonio Banderas

Cuando Alberto decidió estudiar esta carrera tenía en mente otra opción que finalmente descartó, pero que no ha abandonado en absoluto. Amante de las artes escénicas, el ya farmacéutico y óptico también canta -forma parte de la tuna de la Universidad-, baila -en el grupo tradicional Xirandola-, toca la gaita y la trompeta -en la Banda de Música de Silleda-, y ha hecho sus pinitos en el mundo de la publicidad, de la interpretación y de la presentación de eventos -fue el maestro de ceremonias en uno de los homenajes que el futbolista internacional, ahora en el Real Madrid, Joselu recibió en Silleda-.

De hecho, estuvo un verano formándose en la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (ESAEM), uno de los centros europeos de referencia en la creación y formación intensiva multidisciplinar de artistas en arte dramático, danza, canto y musicales, apadrinada por el actor Antonio Banderas, que además da nombre al teatro de la Escuela. "Fue como una especie de campus en el que seleccionaban a los alumnos que después podrían matricularse en el curso en la escuela, y yo fui seleccionado. A la hora de decidir, opté por el doble grado, para asegurarme un futuro laboral, pero nunca he descartado dedicarme al mundo artístico", asegura.

Lo cierto es que ha logrado colgarse esa meritoria banda bicolor (violeta de Farmacia y verde de Óptica y Optometría) que oficialmente consiguió tras presentar el pasado 20 de julio su Trabajo de Fin de Grado (TFG) -el segundo con el que completaba así sus dos titulaciones-, en un año en el que además ha compaginado los estudios con su primer empleo. "En este segundo cuatrimestre empecé a trabajar en una farmacia de Santiago", donde, de momento, seguirá "porque estoy aprendiendo mucho con mis compañeros", aunque con la intención de valorar otras ofertas laborales que le han llegado tanto de dentro como fuera de España, "como empresas de Reino Unido y de Irlanda que ya se pusieron en contacto conmigo durante mis estudios".

Este lunes 31 de julio ha comenzado sus vacaciones en la botica, y una vez terminada la doble titulación, afronta uno de sus veranos, si no de los más relajados por un calendario cargado de actuaciones, sí menos estresante que otros años, en el que dedicará el tiempo a su gente y potenciará su vena más artística.