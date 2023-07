En Galicia cada vez nacen menos niños, una tendencia a la baja que se viene registrando año tras año, sobre todo en la última década. Los datos, que de manera periódica recoge el Instituto Galego de Estatística (IGE), reflejan que en uno de cada tres ayuntamientos gallegos nacieron en 2022 menos de cinco bebés. En total son 101 los municipios que apenas tienen alumbramientos de los 313 que conforman el mapa de la comunidad autónoma.

Sobre la mesa está el reto demográfico. El año pasado hubo en la comunidad un total de 14.475 nacimientos, una cifra que contrasta con el número de defunciones, que se situó en las 34.964. El saldo vegetativo es, en este sentido, uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la autonomía, ya que lleva más de 30 años sin presentar uno en positivo, concretamente desde 1985. Sin ir más lejos, los alumbramientos se redujeron en el conjunto de la comunidad alredor de un 12,6% desde 2018 y un 32% en la última década.

As Nogais, Negueira de Muñiz, Trabada, A Teixeira, A Mezquita y Vilar de Barrio son las seis localidades en las que no nació nadie en 2022. Estos ayuntamientos llevan años contabilizando un número muy bajo de alumbramientos. Así, As Nogais registró un total de siete nacimientos en el conjunto de los últimos cinco años.

Además, otros 16 municipios fueron escenario de un solo nacimiento, entre ellos Corcubión, Muras, Castro Caldelas o Beade, y en 22, entre ellos Avión, Beariz, As Somozas o A Veiga, fueron dos los menores que vieron la luz en 2022. Otros 22 municipios contaron con la llegada de tres bebés. Entre ellos están Pedrafita do Cebreiro, A Gudiña, Navia de Suarna, Parada de Sil, Dozón o Baleira.

En cuanto a la edad de las madres, el 60% de ellas tenían entre 30 y 39 años, mientras que hace una década el 68,6% se situaba en esta franja de edad. Por el contrario, aumentan un 6,6% las mujeres que tienen hijos entre los 40 y los 44 años.

Las provincias de interior, Lugo y Ourense, son las que presentan más problemas relacionados con los índices de natalidad. Los cinco municipios en los que no nació ningún niño el pasado año se sitúan en alguno de estos dos territorios. Son también los ayuntamientos menos poblados, lo que repercute en la situación demográfica.

Las provincias de interior, las más afectadas

Ejemplo de esto es que en toda la provincia de Ourense se produjeron menos nacimientos que en la ciudad de Vigo, situándose por debajo de los 1.400. Así las cosas, los datos proporcionados por el IGE reflejan que en 65 de los 92 ayuntamientos que componen la provincia nacieron el pasado año menos de cinco menores, lo que representa un 70,6% del total.

Aunque estas cifras mejoran ligeramente en Lugo, son 41 las localidades, de las 67 que forman la provincia, en las que el número de nacimientos no alcanza la decena. Ningún municipio, más allá de la propia capital de provincia, consigue registrar un centenar de nacimientos. Así, Vilalba y Sarria, con 95 cada una, lideran el listado, seguidas de cerca por Monforte ed Lemos, con 90.

De manera detallada, el 78,7% de los nacimientos del año 2022 corresponden a madres con residencia en las provincias de A Coruña y Pontevedra.

Ranquin por ciudades

En cuanto a los núcleos con mayor número de habitantes, el ránquin de natalidad está encabezado por Vigo. La ciudad olívica se posiciona en el primer lugar con un total de 1.639 alumbramientos a lo largo de todo el año pasado. De cerca, le sigue A Coruña, que supera los 1.400 nacimientos contabilizados por el IGE. Estas cifras, a pesar de encabezar la lista en la comunidad, suponen 300 y 200 nacimientos menos que hace un lustro.

Lugo se coloca como el tercer ayuntamiento con mayor número de nacimientos, 629, seguido de Santiago y Ourense con 570 y 540, respectivamente. En total las siete ciudades gallegas concentran el 37% de los alumbramientos en toda la comunidad.

Las calles de los pueblos extremeños se quedan sin niños. Según los datos del Movimiento Natural de la Población publicados ayer por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), 86 municipios de Extremadura (16 en la provincia de Badajoz y 70 en la de Cáceres) no registraron ningún nacimiento en el año 2022, lo que se traduce en un 22,6% del total. En concreto, la región sumó 15 localidades más en las que no se produjo ningún nacimiento con respecto al año anterior. Son 42 más en relación a 2017, por lo que los municipios que no registran ningún alumbramiento se han duplicado en apenas cinco años.

En este sentido, cabe destacar que en un total de 151 localidades tan solo se contabilizaron entre 1 y 5 nacimientos, de las que 49 se encuentran en la provincia pacense y 102 en la cacereña. Por su parte, los municipios con mayor número de bebés inscritos fueron: Badajoz (1.297), Cáceres (687), Mérida (525), Don Benito (350), Almendralejo (294), Plasencia (271), Navalmoral de la Mata (222) y Villanueva de la Serena (148).

A nivel regional, se registraron en el pasado año 6.872 nacimientos, un 5,3% menos con respecto a la anualidad anterior, cuando ascendieron a 7.263. Desde 2017, la reducción ha sido de un 19,2%, con 1.696 alumbramientos menos. En Extremadura, la tasa bruta de natalidad por cada mil habitantes fue del 6,52 en 2022. Los meses de mayores nacimientos fueron enero (607), diciembre (604) y agosto (602), mientras que en octubre y abril se registraron 518 y 540, respectivamente. Durante el pasado año nacieron en la región más niños (3.616) que niñas (3.256), y el 8,4% de los nacidos tenían madre de nacionalidad extranjera, el 26,4% de ellas procedente de Rumanía y el 22,9% de Marruecos. El 72,5% de las madres tenían más de 29 años.

En 2022 la tasa de natalidad más alta entre los municipios extremeños se registró en Carcaboso, con 13,8 nacimientos por cada mil habitantes. En cuanto al tipo de parto, 6.737 ( el 98,8%) se calificaron como simples y 83 como múltiples. Sobre los partos sencillos, el 44,2% de los nacidos pesaron entre 3 y 3,49 kilogramos, mientras que en los partos múltiples, únicamente el 6,6% de los nacidos se encontraban en este intervalo de peso. En relación a los nombres más frecuentes entre las niñas nacidas, destacaron Lucía, Valeria, Jimena, María y Martina; en los niños, Manuel, Hugo, Martín, Alejandro y Mateo.

Finalmente, indicar que en 2022 se inscribieron 4.145 matrimonios, 875 más que en 2021, con una tasa bruta de nupcialidad por cada mil habitantes de 3,93 en Extremadura. Se registraron 93 matrimonios entre personas del mismo sexo, que en el 73,1% de los casos estaban solteros. Los meses en que más se concentraron fueron septiembre, junio, octubre y julio, que aglutinaron el 51,8% de las celebraciones nupciales, siendo el mes de septiembre el más elegido para los enlaces (15%).