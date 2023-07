El BNG movilizó ayer a miles de personas por las calles de Santiago en su tradicional manifestación del “Día da Patria” para los nacionalistas gallegos, en la que no faltaron las proclamas políticas “Galiza ceibe, poder popular” o “Independencia”, además del acompañamiento musical. Como siempre, también arrancó en la alameda y acabó en la plaza de A Quintana, la que da acceso a la puerta santa de la catedral.

“Uno de los grandes desafíos va a ser que en Galicia se produzca un cambio político. Me siento preparada y con más ganas que nunca de afrontar ese reto. Queremos hacer historia para que este país tenga por primera vez una presidenta. Me siento preparada, y tengo más fuerza, más ganas y más ilusión que nunca”, aseguró la portavoz nacional, Ana Pontón.

En una jornada festiva en la que el Bloque salió a la calle bajo el lema “Imos a máis”, Pontón recordó que esta fecha es “un día de fiesta, de celebración y de reivindicación desde el orgullo de ser de aquí”. Pero también reconoció el BNG no cumplió las expectativas en las elecciones del domingo. Contaba con obtener grupo propio en el Congreso pero solo consiguió un diputado. No obstante, reivindicó la subida de un 25% en votos, al tiempo que declaró que “valen para que no gobierne Feijóo con la ultraderecha”. “Todas y cada una de las personas que nos votaron el pasado domingo pueden tener la tranquilidad de que su voto va a servir para que Galicia no solo tenga voto, sino que sea decisiva”, remarcó, porque serán “muy exigentes” en las negociaciones –de cara a la investidura del presidente del Gobierno español– para reclamar “lo que Galicia necesita”.

En clave autonómica, prometió ante los suyos dar lo mejor de sí misma para hacer historia y tener una Xunta nacionalista, si bien admitió que la empresa “no va a ser fácil”. “Pero es el proyecto común de todos los que piensan que Galicia merece más”, insistió la portavoz nacional del BNG, que enfocó buena parte de su discurso en la cita electoral autonómica.

“Merecemos más que un presidente de repuesto que está más preocupado por los problemas de su jefe que por los problemas de los gallegos”, espetó en referencia a Alfonso Rueda. Lo que quiere cambiar el BNG es que Galicia deje de estar “subordinada” al proyecto centralista, de recortes y de privatizaciones del PP.

La formación nacionalista aspira a seguir agrandando su base social. En su intervención ante miles de personas, subrayó que “en la defensa de Galicia están todas las causas justas”, señalando asuntos como la democracia, la igualdad, el medio ambiente o el derecho a la vivienda. “Es el momento de aspirar a más, de conquistar con alegría y confianza el presente y el futuro que merecemos”, concluyó Pontón en una Quintana llena de manifestantes. El acto finalizó con gritos de “Viva Galiza ceibe” y “Sempre adiante” antes de que los asistente empezasen a corear el himno gallego.