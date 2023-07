De niña y niño espantas el miedo arropado de cariño escuchando cuentos llenos de magia, luces, sombras, seres increíbles de dimensión colosal, sorpresas y giros inesperados, grandes como el cielo. Y hasta ahí volamos durante los fuegos del Apóstol. Miramos hacia arriba, en mitad de la noche, buscamos luz, sueños, color, fantasía, cualidades que no valen nada, y valen tanto. En ese momento, medimos la vida en un “Oooo...” de admiración gigante, un... “Aaaa...” de sorpresa grande ante la catarata de fuegos artificiales, efímeros, eternos. Es el ritual previo a ese 25 de julio que no es un día cualquiera en Galicia, balcón común al que entramos por la puerta abierta cada noche del 24 de julio.

En la era de los likes y Me Gusta, en lugar de redes sociales, Santiago de Compostela ofrece redes espaciales, pintando anoche el cielo con 400 kilos de pólvora multiplicados por cinco, hilando un espectáculo con pinceladas de luz y ensueño lanzadas desde el parque Eugenio Granell, la carballeira de Santa Susana (junto al monumento dedicado a Rosalía de Castro), el parque Carlomagno (Fontiñas), As Cancelas y el Monte Gaiás. Las islas de la alegría.

Abierto con tres minutos de locura en rosa y verde, el diseño de la producción del espectáculo, adjudicada este año por 229.900 euros a la Pirotécnia Igual (Canyelles, Barcelona; incluyendo los del día 31), brilló tras el trabajo de una quincena de personas in situ de esta premiada firma catalana, apoyada por la pirotecnia López (Brión) “para las cuestiones de almacenaje”, señaló a EL CORREO uno de los responsables de este show coordinado por GPS, Fernando Salmerón. Aros, palmeras doradas, con y sin tronco, corazones, estrellas abiertas, serpentinas, chiribitas al compás, rápidas, leeentas... y dibujos como los anillos de Saturno, que dirían los Los Zombies al cantar Groenlandia. Eso y ruido, ruido, mucho ruido (Sabina, amén) hubo ayer, “como la traca de truenos del final”, indicaba el experto, evocando a la banda del Retumbe de Kiko Veneno (tanta cita musical resume una queja coral en la ciudad: el flojo nivel medio de la oferta de conciertos de las Festas do Apóstolo).

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín (BNG), que de niña echo a andar en A Estrada a mediados de los años 60, siguió el espectáculo desde la terraza de la Facultad de Historia de la USC, con parte de la restante corporación municipal y otras autoridades, entre ellas Gonzalo Muiños (PSOE), rapaz que en los primeros setenta se puso de pie en Compostela. El líder del Partido Popular, Borja Verea, que empezó a gatear en el Santiago de 1980, asistió desde la Alameda. Fueron parte de las miles de personas concitadas alrededor de los 25.000 disparos pirotécnicos sincronizados con GPS que iluminaron la capital gallega en un ritual anual donde se disfruta sin pedir carné para mirar.

En una noche ideal para sentirnos pequeños grandes soñadores, bajo un cielo de luna creciente casi nueva, ese espectáculo estalló con mucho rosa intermitente (“marca de la casa”) y arcos dorados (“los kamuro”) desde la fuente de cinco caños sobre una Compostela con el reloj detenido por unos minutos, no muchos, no sea que nos acostumbremos, “de 16 a 17”, previstos por la pirotecnia Igual, que también realizará el show del 31 de julio, los llamados fuegos pequeños, que tendrán un solo punto de lanzamiento situado en la Cidade da Cultura. “Y que serán algo más plástico”.

Entre las herramientas en cada uno de los cinco puntos, un anemómetro, instrumento que mide el viento (velocidad, dirección y presión), y que horas antes daba ya dictamen “benévolo”. No todo vale. “Si sopla a 10 metros por segundo no se lanzan los fuegos”, esos que no puede custodiar cualquiera. “Al reunir más de 100 kilos requiere un vigilante de explosivos”, papel que ayer en la Alameda desarrolló Elías B. (Trisquel Seguridad), inquieto porque el público cercano del campus sur rozaba saltarse lindes llevados por las ganas de fiesta en una noche con fuegos artificiales que acabaron con sonora ovación.

Xabier Díaz en la Quintana

Poco antes de los fuegos del Apóstol, Xabier Díaz (54 años), dio un concierto en la Praza da Quintana, ese rincón compostelano que este músico coruñés define como “un dos teatros ao aire libre máis fermosos do país”, donde estuvo acompañado por Adufeiras de Salitre en la cita estrella a nivel musical de estas Festas do Apóstolo, parada de la gira que alarga el eco del disco As Catedrais Silenciadas. Queda la duda de saber si la Concelleira de Deportes, Relacións Veciñais, Festas, Rural e UMAD, Pilar Lueiro, asistió a todo el concierto o a parte tras decir en la presentación de los festejos que quizá repartiese su tiempo entre Xabier Díaz y el Festigal. ¡Feliz 25 de julio!