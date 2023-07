El proyecto político liderado por Yolanda Díaz, Sumar, revalidó los apoyos en actas que había logrado cuatro años antes En Común-Unidas Podemos, uno por Pontevedra –que en los pasados comicios era precisamente el de la candidata ferrolana– y otro por A Coruña. No obstante, no ocurre lo mismo con los sufragios: mientras en 2019 la coalición superaba los 188.000, en esta ocasión se quedó 12.000 votos por debajo. Aun así, logran situarse de terceros en número de apoyos y esa es una de las fortalezas que destacaban ayer al conocerse los resultados. Marta Lois, presidenta del partido y candidata número uno por A Coruña, una de las dos diputadas elegidas, junto a Verónica Martínez Barbero, por Pontevedra, reivindicó su resultado en el territorio gallego como “tercera fuerza” política y, tras dar por “derrotado” al ex presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo, sentenció: “Asistimos al inicio de la derrota de los herederos de Feijóo”.

La cara de la nueva izquierda En una comparecencia ante los medios en Santiago de Compostela, Marta Lois celebró junto a Martínez Barbero y otros candidatos los logros obtenidos en las urnas, que mantienen los dos escaños que había conseguido la coalición de En Común Galicia en 2019. “Sumar Galicia va a ser determinante para el futuro gobierno de nuestro país”, enfatizó Marta Lois, quien también destacó que la formación que lidera Yolanda Díaz fue “determinante” en la movilización de la ciudadanía en estos comicios. El partido de la vicepresidenta segunda –ya en funciones– obtuvo en la comunidad gallega más de 176.000 votos. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FARO DE VIGO (@farodevigo) Por su parte, Martínez enfatizó que “España derrotó a Feijóo” y ha quedado dicho en las urnas que “nadie quiere” volver “50 años atrás”. “Galicia hoy respira mejor, España respira mejor, Europa gracias a nosotros respira mejor”, proclamó. La diputada electa por Pontevedra destacó que la sociedad quería “ganar derechos para las trabajadoras, para las personas más vulnerables”. “Lo sabíamos y ahora lo tenemos clarísimo”, subrayó Martínez Barbero, quien se comprometió a “seguir haciendo política útil, mirar hacia el futuro” y pensar en las necesidades: “Somos el aval del gobierno progresista”, sintetizó. Por su parte, Marta Lois explicó que esta campaña “empezó pequeña y fue creciendo” y quiso dar las gracias a las personas “visibles e invisibles”. “Sin esa fuerza, no seríamos capaces de tener ese resultado que hoy tenemos”, subrayó, para valorar también la jornada de “normalidad democrática” y “todas las personas que desde primera hora estuvieron trabajando” para que saliese adelante la jornada electoral, frente a los “bulos”. Para Lois, en la jornada de ayer “ganó la esperanza, la ilusión y perdió el miedo”. “Estamos muy orgullosas de los buenos resultados, en Galicia muy orgullosas del apoyo a Sumar”, proclamó Marta Lois, quien subrayó que la formación a la que pertece se ha situado como “tercera fuerza” política en estos comicios con dos diputados. En A Coruña, por la que concurría como número uno Marta Lois, sumar recabó más de 81.000 votos, un 12 por ciento de los sufragios. En esa provincia suma más apoyos que la coalición de En Común-Unidas Podemos, que había logrado alrededor de 77.000, y, como aquella, se sitúa como tercera fuerza política en apoyos en los comicios generales. En Pontevedra también se hace con el tercer puesto por votos, al reunir más de 74.500 sufragios, y otra vez se queda por debajo del listón que había obtenido Podemos en 2019 –que había sumado más de 81.000–. En Lugo, en cambio, se queda por detrás del BNG en apoyos, al recabar en torno a diez mil papeletas, frente a las casi 17.000 de los nacionalistas, y lo propio ocurre en la circunscripción de Ourense, donde recogen el mensaje de la formación liderada por Yolanda Díaz alrededor de 9.800 ciudadanos, más de cinco mil por debajo de los convencidos por los nacionalistas. Resultados elecciones generales 23-J ¿España cambia de color?: consulta en este mapa interactivo los resultados en directo de este 23J

