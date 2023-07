El PPdeG agranda la distancia con el PSdeG en la antesala de las autonómicas con tres actas más

Hace cuatro años, el PP de Galicia ganaba las elecciones generales en Galicia con Pablo Casado como cabeza de cartel por los pelos. Algo menos de diez mil papeletas le permitían recuperar la posición, que habían perdido en los comicios de abril de ese mismo año. Eso sí, empataban en escaños con los socialistas (10 cada uno en el Congreso). La distancia ahora se ha agrandado. Claro que ahora el candidato es el gallego y expresidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo. Los casi 467.000 votos (31,97% de las papeletas) se han convertido en 684.620 votos (43,54%) y los 10 escaños en 13.

Con las elecciones autonómicas en el horizonte, el PPdeG cosecha un buen resultado y encara la próxima cita con las urnas con ventaja, pero que Feijóo no llegue a Moncloa, y que Pedro Sánchez pueda repetir como presidente del Gobierno de España complica el horizonte popular. Todo sería mucho más fácil para que Alfonso Rueda ganase con mayoría absoluta los próximos comicios gallegos, si su jefe de filas fuese el nuevo inquilino de La Moncloa.

En este contexto, el adelanto electoral que Alfonso Rueda sopesó cuando Pedro Sánchez convocó para el 23-J las generales, no parece oportuno. Ir a las urnas con un PP en crisis en Madrid por no haber logrado el regreso al poder no es la mejor situación. Si no hay adelanto, los comicios gallegos tocarán en junio de 2024, probablemente coincidiendo con las europeas.

En todo caso, Alfonso Rueda parte como el claro favorito, mientras el PSdeG aún tiene pendiente resolver su liderazgo y el BNG no cumplió su objetivo de lograr grupo parlamentario propio, y repetir con un diputado, por A Coruña. Sumar, la fuerza liderada por Yolanda Díaz, le supera en votos: casi 172.000 votos frente a los 149.000 de los nacionalistas gallegos.

Los socialistas gallegos han perdido fuelle en los últimos cuatro años. Y si en 2019 recogían el 31.29% de las papeletas, ayer fueron el 29,84%. Lo que se traduce en tres escaños menos. Solo repite resultados en la provincia de Pontevedra, donde empata en actas con el PP (tres). Pero deja de ser la formación más votada en esta circunscripción con el 31,45% de los votos frente al 39,5% de las papeletas de los populares.

Si Pedro Sánchez resiste en La Moncloa, el PSdeG encara las elecciones autonómicas en mejor situación, pero los ciudadanos aún no saben quién es el referente del PSdeG: ¿Valentín González Formoso, secretario xeral y presidente de la Diputación de A Coruña, o Xosé Ramón Gómez Besteiro, exdelegado del Gobierno en Galicia y ahora diputado por Lugo?, ¿cuál de los dos será el cabeza de cartel o habrá una tercera opción? Besteiro parece el elegido, pero el tiempo empieza a apremiar.

Los nacionalistas gallegos tenían como objetivo lograr grupo parlamentario, quizás fueron demasiados ambiciosos. La competencia directa de Sumar (antes Unidas Podemos) le hizo daño.

Hace cuatro años, el BNG regresaba al Congreso de los Diputados tras su exilio forzoso por decisión ciudadano desde 2015. Casi 120.000 gallegos depositaban su papeleta en las urnas, y se traducían en un escaño por A Coruña. La primera fuerza de la oposición en Galicia recogió ayer 150.626 votos (9,48%) cuando en las últimas autónomicas lograba casi el 24% y 311.340 papeletas. Las elecciones generales no se le dan bien al BNG sobre todo cuando el debate está tan polarizado como en esta ocasión. La campaña giró en torno a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, hasta a Yolanda Díaz le costó hacerse un hueco en este duelo de testosterona.

¿Y cómo le fue a la candidata ferrolana en su comunidad? En 2019, En Común-Unidas Podemos fue la tercera fuerza más votada en Galicia con 186.000 papeletas y dos escaños. Ayer, la candidatura de Sumar recibió 173.820 papeletasa en la comunidad y repitió con dos escaños. Uno por A Coruña y otro por Pontevedra.

Galicia sigue siendo terreno inhóspito para Vox. Los gallegos vuelven dar la espalda a la formación de Santiago Abascal. El PPdeG contiene de nuevo la incursión de Vox en Galicia. No logra representación en el Congreso, igual que no tiene diputados en el Parlamento gallego. En noviembre de 2019 habían sumado casi 114.500 votos, tras crecer 26.000 papeletas. En esta ocasión, inició su descenso. Recogió 76.000 votos, el 4,78% de las papeletas, frente al 7,9% de hace cuatro años.