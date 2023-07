El desierto demográfico se extiende ya por 26 concellos gallegos escasamente poblados

Se podría cruzar Chandrexa de Queixa o A Veiga, en la provincia de Ourense, sin apenas encontrarse un alma humana. En estos dos concellos solo hay tres vecinos por cada kilómetro cuadrado. Entran en la categoría que la UE define como “desierto demográfico”, cuando la densidad es inferior a 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Pero no son los únicos. En Galicia hay un total de 26 ayuntamientos que están en esta situación y son un 50 por ciento más que hace una década, lo que da idea del avance de la despoblación en el interior de la comunidad autónoma.

Se reparten a partes iguales (trece cada una) entre la provincia de Lugo y Ourense. Son zonas aisladas, mal comunicadas que han sufrido en los últimos años el éxodo de su población hacia otras villas y ciudades más grandes. Los vecinos que quedan son mayores y apenas nacen niños.

En Ourense son ya un desierto demográfico Montederramo, Chandrexa de Queixa, Manzaneda, Carballeda de Valdeorras, A Veiga, Castrelo do Val, Laza y Vilariño de Conso. Además en la última década se han sumado a este listado Calvos de Randín, Parada do Sil, San Xoán de Río, O Bolo y A Gudiña.

En Lugo en los últimos diez años se han incorporado a la lista de municipios escasamente poblados As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Samos y A Pobra do Brollón, que se agregan así a Cervantes, Navia de Suarna, Baleira, A Fonsagrada, Negueira de Muñiz, Ourol, Ribeira de Piquín, Folgoso do Courel y Muras que siguen por debajo de los 10 habitantes por kilómetro cuadrado.

Declive demográfico

Estos son los casos extremos de la despoblación en Galicia, pero la sangría demográfica castiga a casi todo el rural gallego. Así, por ejemplo, hay 131 ayuntamientos –cuatro de cada diez– donde los jóvenes de menos de 20 años representan menos del 10 por ciento de su población. En los municipios ourensanos de Lobeira o Parada de Sil no llegan al 4 por ciento.

Mientras, el envejecimiento se acentúa. Hay siete concellos donde los mayores de 65 años son ya más de la mitad de su censo: O Irixo, Calvos de Randín, Avión, Parada de Sil, San Xoán de Río, O Bolo y Vilardevós, todos ourensanos.

Galicia y Asturias crearon un frente común para reclamar a Bruselas cambios en los baremos que usa la UE para definir las regiones escasamente pobladas. Quieren criterios menos restrictivos que permitan a las dos comunidades incluirse en esa categoría y poder acceder así a más fondos europeos para combatir la despoblación.

"Hay que ordenar el territorio y apostar por las cabeceras de comarca" Carlos Ferrás - Profesor de Geografía Humana de la Universidade de Santiago

–Hay 26 concellos del rural de Galicia que son ya un desierto demográfico. ¿Es irreversible su situación?

–El rural no es una categoría homogénea. Hay muchos tipos de rural. En este caso, estos municipios son un rural de montaña o media montaña, muy alejados de los centros urbanos. En el pasado existían sistemas económicos tradicionales vinculados a la ganadería, el pastoreo, pero Galicia se ha modernizado, se ha transformado y se produjo un éxodo, una migración desde esas zonas excéntricas de montaña hacia los centros, hacia los fondos de los valles. Ese pasado tradicional no va a regresar.

–¿No se puede hacer nada para evitar la despoblación del rural?

–Hay que ordenar el territorio y también los servicios. Se deben potenciar las villas y los pueblos que son cabecera de comarca y de municipio. Es decir, hay que apostar por el rural, pero hay ciertos sitios donde no tiene sentido tratar de vivir del pasado o pensar en recuperar un mundo rural que ya no existe.

–¿No se puede reactivar económicamente estos territorios?

–Quizás, desde el punto de vista turístico, aquellos lugares con mejores condiciones medioambientales, paisajísticas... puedan resultar atractivos.

–Entonces, ¿debemos enmarcar el abandono de ciertos pueblos como algo normal?

–Sí. Hay que administrar el dinero público con responsabilidad. Es justicia social. ¿Es justo que haya un taxi para que un niño vaya al colegio y que recorra 30 kilómetros? Y evidentemente ese niño tiene que ir al colegio. Debemos tener políticas de ordenación el territorio y políticas demográficas de distribución de la población. La planificación del territorio es fundamental. No podemos gastar el 70 por ciento del presupuesto de educación en pagar a las empresas de transporte escolar.

–Pero puede producirse un desequilibrio territorial. ¿No habría que invertir más en provincias como Lugo y Ourense?

–Sí, debe hacerse, pero con ordenación, apostando por las cabeceras de comarca.

–¿Y hay un compromiso real de las administraciones con la despoblación?

–No, no está en la agenda política. Solo se piensa a corto plazo, falta visión a medio plazo. Hay que invertir en cabeceras de comarca y de municipio, que se conviertan en lugares estratégicos para la dotación de servicios públicos de calidad y que, a su vez, sean motor de tracción para atraer servicios privados y crear empleo a escala local. Pero evidentemente no podemos mantener las 30.000 aldeas que tenemos. Hay que definir un nuevo mapa de municipios y priorizar las comarcas y áreas metropolitanas.

–¿Se deben fusionar consellos?

–La UE dice que los municipios deben estar por encima de los 10.000 habitantes. Por debajo de esa cifra son inviables, no son sostenibles económicamente.