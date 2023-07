El alumno que sacó mejor nota en la ABAU extraordinaria de este año en Galicia es Álvaro Diéguez Rúa. Este alumno vigués, que cursó el Bachillerato en el IES do Castro, mejoró la calificación de su anterior prueba –que había realizado en junio– y logró subirla hasta el 13,65. Es decir, se presentó por segunda vez para mejorar el resultado. Y lo logró.

Una nota de vértigo, ya que la máxima puntuación es 14, pero que le deja aún así a las puertas de su vocación. Al menos, este año. “Repetí la ABAU porque tuve claro desde pequeño que quería entrar en la Academia General Militar en Zaragoza y sabía que la nota de corte era de un 13,3”, comenta. En la primera convocatoria ordinaria de la selectividad, Álvaro Diéguez, que tiene una media de 9,95 en el Bachillerato, de ciencias tecnológico, no alcanzó sus expectativas. Se quedó rozando el 13.

“No me daba para hacer lo que quería... así que me puse a estudiar otra vez”, remarca. Y, a pesar de que no salió de la segunda ABAU “con buenas sensaciones”, su resultado fue flamante: un 13,65 le convertía en el alumno con la mejor calificación de la prueba extraordinaria. Aún así, ahora que su nota ya supera el corte de entrada para la ansiada formación militar, la carrera ya tiene sus plazas cerradas. De todos modos, este joven de 17 años no baja los brazos. “Haré un doble grado en Ingenería Biomédica y Mecánica en la UVigo y, como me conservan la nota más alta de la ABAU, el año que viene me volveré a presentar en Zaragoza”, explica.

Lo tiene clarísimo. Y de casta le viene al galgo. Desde su abuelo, pasando por su padre –aún activo en la Guardia Civil– su familia tiene “tíos y primos que son, tanto militares como guardias”, explica. Así que sabe de lo que habla.