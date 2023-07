La tasa de repetición en Bachillerato en la escuela pública triplica la de la privada

En apenas dos plazos de matrícula un centenar de carreras ofertadas por las universidades gallegas han colgado ya el cartel de “completo y casi la mitad exigieron a sus aspirantes superar el 10. A la hora de calcular la nota de la prueba, el expediente de Bachillerato cuenta más que la ABAU y los datos del Gobierno sugieren que no es lo mismo estudiar en un instituto público que en uno privado: los alumnos de los institutos financiados por la Administración llegan al examen en Galicia con una nota media casi cuatro décimas inferior a la de los formados en centros privados, según datos recopilados por el Ministerio de Universidades sobre la selectividad del pasado año.

No son las únicas diferencias en función de la titularidad de los centros que se detectan en esta etapa educativa: en la pública, repiten curso el triple de estudiantes que en la privada. Así lo revela la estadística de enseñanzas secundarias del Ministerio de Educación. Con información correspondiente al curso 2021-22, la tasa de repetidores entre el estudiantado de la pública alcanza un 6 por ciento ese año, mientras que en los centros privados es de un 2%. En el curso previo al acceso a la universidad, en 2º, esa brecha entre pública y privada incluso se agranda: 8% frente a 2,3%.

Una tendencia estatal

Esa relación se repite en general en el conjunto del Estado –en ese caso las cifras de la etapa de Bachillerato son de un 8,5% y de un 3,2 por ciento, respectivamente–, aunque Galicia es la segunda comunidad con un porcentaje más bajo de alumnado repetidor matriculado en centros no financiados con fondos públicos. Educación permite retrotraerse hasta 2008 y esa discrepancia entre pública y privada es constante, aunque alcanzó el cénit en 2009-10, cuando era casi el cuádruple. Ni en el curso marcado por la pandemia, 2020-21, cuando los repetidores se redujeron al mínimo al animar las autoridades a abrir la mano por las circunstancias excepcionales, varió esa diferencia.

El Observatorio del Sistema Universitario difundía hace varias semanas un estudio en el que concluía que los centros privados “presentan proporciones significativamente mayores de notas de bachillerato muy altas, lo cual indudablemente tiene efecto sobre las posibilidades de acceso a las carreras más demandadas”, para aludir a una situación de “inequidad”. En el caso de Galicia, con datos de las pruebas de selectividad del año pasado, un 28,7 por ciento de candidatos de centros privados llegaba con sobresaliente de Bachillerato, frente al 17,5 por ciento de la pública. La enseñanza privada, además, ha ido ganando peso en Galicia en esta etapa: en la última década, ha pasado de escolarizar al 14,4% del alumnado al 17,4% en 2021-22.

Desequilibrio desde Primaria

El desequilibrio en la proporción de alumnado que no promociona en función de la titularidad del centro en el que se forma no se limita a la enseñanza posobligatoria: se da ya desde Primaria, donde las tasas de repetidores recogidas por el Ministerio de Educación en la pública duplican a las registradas en centros privados y concertados; el dato es de un 2,2% frente a un 1,1 por ciento. La disparidad se mantendría, aunque menos acusada, en la ESO, con un 8,7% de repetidores en la pública y un 5,6 por ciento en la privada.

En el informe “Education at a glance”, la OCDE –que reprocha a España su elevado porcentaje de repetidores por el “coste social y económico” que implica– señala que en “la mayoría” de sus miembros, “el nivel socioeconómico influye más en los resultados del aprendizaje que el género y el estatus de inmigrante”. No obstante, PISA 2018 refleja que en siete comunidades, entre ellas Galicia, “no se observan diferencias significativas entre los estudiantes de los centros de titularidad pública y privada en el rendimiento en lectura”. Asimismo, en 2015, al analizar el desempeño en matemáticas, Galicia se situaba, recogen desde “Save the Children”, entre las comunidades “más equitativas”.