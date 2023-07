La Xunta eleva a los 67 años el tope de edad para estar en las listas y cubrir sustituciones

Los gallegos inscritos en las listas de contratación temporal de la Administración autonómica podrán seguir cubriendo sustituciones hasta los 67 años. Hasta ahora cuando cumplían 65 la Xunta automáticamente los daba de baja y no podían seguir trabajando. Sin embargo, tal y como denuncian los sindicatos, no eran pocos quienes llegaban a esa edad y no tenían cotizado el tiempo suficiente.

“Lo triste es que tengamos gente de 65 años en esa situación”, denuncia la responsable de CIG-Autonómica, Zeltia Burgos. “Hay gente trabajando en centros de mayores que atiende a usuarios con menos edad que ellos”, lamenta. A pesar de ello, los sindicatos recibían quejas de personas que al superar los 65 años eran excluidas de las listas de contratación temporal y por eso instaron a la Xunta a ampliar este límite. El problema es que llegar a esa edad cubriendo sustituciones de carácter temporal no siempre garantiza haber cotizado el tiempo suficiente para retirarse con una pensión digna. La comisión permanente de listas de la Administración autonómica se reunió el pasado jueves y acordó ampliar la edad para formar parte de estas listas de contratación. Hasta ahora el tope era de 65 años porque así se contemplaba en la normativa autonómica. Sin embargo, tal y como advierte CSIF, “se estaba aplicando de forma errónea” pues el Gobierno había ampliado ya hace una década la edad de jubilación de los trabajadores a los 67 años, aunque la implantación de este horizonte es progresiva y no se completará hasta 2027. En la actualidad la edad de retiro para todos los trabajadores está fijada en 66 años y cuatro meses. La Xunta, abocada a renovar plantilla: 63.400 empleados se jubilan en 10 años En el caso de los listados de contratación temporal de la Administración gallega –que incluyen a todo el sector autonómico salvo la sanidad y los profesores– la ampliación será hasta los 67 años “al ser inviable hacer un cálculo personalizado de la edad de jubilación de cada integrante de las listas”, según aclara CSIF. Así que a partir de ahora nadie será excluido por superar los 65 años. Política Social echa a una viguesa al borde de la jubilación tras 20 años como interina El volumen de gallegos apuntados en esta bolsa de contrataciones temporales es importante. En el mes de junio se contabilizaban 158.000 inscripciones para cubrir sustituciones en la Administración autonómica. Son cinco mil más que cinco meses atrás, si bien la Consellería de Facenda aclara que esos datos no se corresponden exactamente con el número de personas apuntadas pues un mismo ciudadano puede apuntarse a varios departamentos. En todo caso, el volumen de solicitudes para formar parte de este censo demuestra el enorme interés en trabajar para la Xunta, aunque sea cubriendo puestos temporales. Es una vía para optar a una plaza fija, pues el tiempo trabajado como temporales les da puntos para convertirse en indefinidos en futuras convocatorias de empleo de la Administración autonómica. Pero no siempre lo consiguen y hay personas, sobre todo las que tienen menos formación y se han apuntado más tardíamente a las listas de contratación temporal, que no consiguen la ansiada plaza fija y llegan a los 65 años cubriendo sustituciones y refuerzos temporales. Con estas listas de contratación se cubren puestos, no solo de personal administrativo, sino también de los centros de política social, del servicio de lucha contra incendios, veterinarios o el personal no docente de los centros educativos. Los sustitutos castigados por la Xunta por no querer cubrir vacantes se disparan La Xunta defiende este sistema porque le permite cubrir bajas laborales inesperadas con agilidad. Y, en algunos casos, incluso tiene dificultades para la cobertura de determinados puestos, sobre todo en servicios sociales. Tal y como explican los sindicatos, con el verano y las vacaciones del personal hay mucha rotación. De ahí que ampliar a 67 años el tope para cubrir bajas le permitirá a la Xunta disponer de una mayor bolsa de sustitutos. ¿Pero qué pasará con los que ya hayan sido excluidos de la lista por superar los 65 años? Tendrán que solicitar de forma individualizada su reincorporación, algo con lo que la CIG mostró su desacuerdo pues cree que debería hacerse de forma automática.