La patronal gallega urge a los partidos el Corredor Atlántico y el AVE Vigo-Oporto

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha puesto deberes a todos los partidos con representación en la comunidad que concurren a las elecciones generales del próximo día 23. Les ha trasladado sus reivindicaciones, recogidas en un extenso documento, con las que pretende “poner en valor el papel de las empresas”, que “son la solución y no el problema y constituyen la principal garantía del crecimiento económico de Galicia y de España”. Como una de las primeras demandas figura el desarrollo del Corredor Atlántico ferroviario o el AVE entre Vigo y Oporto, aunque no se hace referencia a la variante de Cerdedo para comunicar de forma más directa por tren la ciudad más grande de Galicia con Ourense y no tener que desviarse hasta Santiago.

“Necesitamos una apuesta firme por la cohesión y la vertebración territorial del Noroeste, en una situación de partida desfavorable con respecto a otros territorios de la UE que penaliza nuestra competitividad”, expone la patronal, presidida por Juan Manuel Vieites. "Inaplazable" En este escenario, el empresariado gallego considera “inaplazable el pleno despliegue del Corredor Atlántico de mercancías”, una línea destinada a conectar toda la fachada atlántica de Europa y sus principales centros de distribución. Para ello, la patronal considera “imprescindible” que esta infraestructura conecte con todos los puertos y que además se incorpore al mismo el trazado A Coruña-Lugo-Monforte, que actualmente no está integrado en el corredor, cuyo diseño arranca en A Coruña, baja hasta Vigo y prosigue hasta Ourense por la vieja línea del Miño para abandonar Galicia hacia León por Monforte. También reclama la inclusión del Noroeste en el mapa de las autopistas ferroviarias, un nuevo servicio que permite cargar los remolques de los camiones en los trenes. En cuanto al transporte viajeros por ferrocarril de alta velocidad, reivindica la CEG que todas las ciudades estén conectadas con Madrid en el entorno de las tres de duración el viaje y que se apueste de manera “imprescindible” por la conexión con Oporto por AVE, lo que lleva implícita la construcción de la salida sur de Vigo para que los trenes no tengan que retornar hasta Redondela para proseguir su ruta rumbo a Portugal. Los empresarios recogen en su documento demandas no solo de infraestructuras, sino también jurídicas, de política industrial, de energía, de pesca, fiscalidad, fondos europeos o de la Seguridad Social. Sin cargas adminstrativas Así, reclaman “avanzar en la reducción de las cargas administrativas y evitar que la nueva legislación añada más cargas que contrarresten otros efectos beneficiosos” y consideran “imprescindible evaluar el impacto económico de cada nueva disposición, tanto para el ámbito público como para el privado”. Como medida esencial, consideran que las cotizaciones sociales deberían atender exclusivamente a prestaciones contributivas, imputando el coste de las demás prestaciones a los presupuestos del Estado, y abogan por reducir la duración media de las bajas laborales como un elemento crucial para mejorar la competitividad y la productividad. Otras demandas que trasladan son “una modificación de la planificación eléctrica que tenga en cuenta los proyectos estratégicos en desarrollo y un sistema de infraestructuras eléctricas que los soporte”, aprovechar el potencial de la eólica marina, evitar la creación de impuestos, reducir el IVA de los productos pesqueros y sus derivados y apostar por la dieta atlántica y la marca Galicia o pedir prórroga de la moratoria en el pago del impuesto al plástico de un solo uso.