Sello gallego en la flota de Amazon

¿Quién no se ha cruzado esta semana en la calle o en pleno reparto con una furgoneta de Amazon Prime? Aunque pocos se lo imaginen, un laboratorio gallego asentado en Vigo ha sido el responsable de la homologación para que unos cinco mil vehículos gris oscuro circulen por España. En el interior de la cabina donde se almacenan bultos y paquetes se están instalando asideros en muchas furgonetas para favorecer la subida y bajada desde el portón trasero, que certifica esta compañía. Una consulta desde Alemania de la empresa holandesa propietaria de los vehículos –Leaseplan– sobre la necesidad de homologar (o no) este componente en nuestro país, puso sobre la pista al gigante de la logística con este laboratorio gallego.

También, según explica el gerente de la firma –llamada Certifix–, Tomás Piñeiro, han homologado la flota europea de más de un centenar de vehículos de marca Subaru de Apple, que constaban de un sistema integrado con el que mapean las carreteras –como el de GoogleMaps–. Lo lograron a través de un contrato con una empresa alemana, Tuv, para la desinstalación de esas cámaras. Aunque su oficina física está al lado de la avenida de Madrid, que han reconvertido de una antigua oficina bancaria, su campo real de trabajo es Google, donde cuentan con una buena posición de búsqueda.

La empresa nació hace tres años como una ITV digital –solo existe otro laboratorio en el norte de España– y está certificada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). Al principio fue la suma de las voluntades del vigués Tomás Piñeiro, químico de formación, y Pablo, ingeniero industrial con experiencia en el sector, hasta nutrirse el equipo de nueve personas en la actualidad. “En vez de hacer una inspección física y periódica, la hacemos de manera remota y solamente cuando se modifica algo”, resumen. A día de hoy, se puede homologar un vehículo en pocos minutos y, desde el móvil, siguiendo las indicaciones de Certifix.

La ola de la ‘camperización’ de furgonetas, además de la ya clásica del tunning jugaba a su favor. La segunda idea innovadora fue ‘democratizar’ la información: “Creemos que había información que debía de estar al alcance de todos los propietarios de un vehículo y de modo fácil”, explica Piñeiro. Alerones, calefacción, carrocería, faros, ganchos de remolque, llantas, manguitos de freno, modificación del número de plazas, neumáticos no equivalentes, sidecars, suspensión, vehículos isotermos, o incluso de policía o autoescuela, o vehículos taller, luces led… todas estas variaciones requieren ser homologadas para poder pasar la revisión de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

Un caso tipo al que se refieren entre las dudas de camperización: ¿Puedo retirar la mampara divisoria de carga de la furgoneta, o añadir o quitar asientos? Quiero instalar una claraboya en mi vehículo, ¿con qué requisitos?. “Nosotros le indicamos qué tipo de cristal y con qué especificaciones para que no se rompa sobre los pasajeros o cómo certificar que cualquier cosa que toques en tu coche mantenga la seguridad de todos quienes circulan por la carretera.

“Hay mogollón de búsquedas en internet de gente perdida, que se basa en foros y realmente no tienen respaldo. Creo que nosotros aportamos eso”, comenta el gerente tras reconocer que desde que comenzaron a trabajar, la subida de la demanda fue exponencial. “También aportamos la rapidez que buscaban las ingenerías del sector”, añaden. Por el asesoramiento no cobran. Es más, suben vídeos para ayudar a los particulares en sus redes sociales. Luego, sí repercuten un coste a los clientes a la hora de emitir su informe de conformidad sobre la modificación del vehículo.

Visibilidad en Europa

Ser proactivos y el marketing digital le está valiendo la visibilidad en Europa, reconocen. “Estar ahí presentes entre los primeros puestos de Google nos hizo ponernos un paso por encima de la competencia, pero también es un reconocimiento. Los usuarios entran en nuestra página y nos leen”, aseguran.

La última vuelta de tuerca llega de la inteligencia artificial. Con casi 15.000 informes emitidos, han creado una herramienta de IA con la que responden preguntas de particulares. “Muchas personas habían adquirido material antes de hacer la consulta, y luego se encontraron con no era homologable (desde asientos, a una calefacción). “Eso es una pérdida de dinero grande para la persona que lo acaba de comprar, porque no reúne los requisitos. Así que lo que pensamos fue, en vez de hacer un listado con el que podríamos tardar años, cruzar los miles de informes que hicimos y aplicar ChatGpt con esas referencias, la marca, el modelo…”. Así, los usuarios pueden acceder directamente a la información de lo que pueden (o no) montar para que sea homologable.

Recibir un buen asesoramiento puede suponer menos dolores de cabeza y más ahorro: “Tenemos más de cien reseñas en Google y todas son buenas: la gente valora el tiempo que le dedicamos la cada caso”, comenta Tomás.