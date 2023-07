La ejecución presupuestaria de la Xunta alcanza el 95% en 2022, según los datos publicados por la Consellería de Facenda en el Diario Oficial de Galicia (DOG). El documento oficial refleja que el crédito no ejecutado de la Administración Xeral fue de 604,3 millones de euros, con un total de crédito ejecutable de 13.712,7 millones.

Es más, en la tabla hecha pública figura que quedaron sin gastar 86,9 millones de euros en la Consellería de Emprego e Igualdade --con un crédito inicial de 428,5 millones y una ampliación de crédito de 111,4 millones--. Le siguen los 57,7 millones sin ejecutar de la Consellería de Medio Ambiente y los 31,2 millones de Política Social.

El resto de saldos disponibles por departamentos son: Vicepresidencia 2ª e Consellería de Economía, que dejó 26,6 millones; la Consellería de Cultura, Educación e Universidades, con 22 millones; la Consellería do Medio Rural, donde no se ejecutaron 4,6 millones; la Consellería de Sanidade, con 4,5 millones; la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, también con 4,5 millones; la Consellería do Mar, que dejó 3,5 millones; Presidencia de la Xunta, 1,5 millones; Vicepresidencia 1ª e Consellería de Presidencia, 1,3 millones y Consellería de Facenda, 95.588 euros. Por contra, los organismos que agotaron toda la partida de la que disponían fueron: el Parlamento, el Consello de Contas, el Consello da Cultura Galega y el Consello Consultivo.