Casi 1.800 menores gallegos cometieron su primer delito durante el último lustro

Violencia de género, robo con fuerza e intimidación, abusos sexuales... Se trata de palabras mayores, aunque no siempre estos delitos vayan asociados a adultos. Cada año, cientos de adolescentes gallegos son condenados, la mayor parte de las veces por lesiones, amenazas y robos, en muchas ocasiones con fuerza e intimidación. El grueso de los chavales que cada año construyen, número a número, las estadísticas que maneja la Consellería de Política Social, a la que le toca ejecutar las medidas dictadas por los juzgados de menores, no ha tenido experiencias previa con los tribunales por sus escarceos penales, pero en el último lustro el peso de quienes se estrenan como delincuentes juveniles ha ido a más.

El año pasado, según datos de la Xunta, un total de 326 adolescentes con edades de entre 14 y 18 años fueron dados de alta por primera vez en la aplicación de gestión de menores infractores: suponen casi las tres cuartas partes (un 73,76%) de todos los chicos y chicas –aunque casi siempre son ellos; la proporción es tres a uno– que se vieron afectados por medidas judiciales. En 2018 constituían, en cambio, el 67,8% de los jóvenes “fichados” por Política Social. En el último lustro, con datos de 2018 a 2022, ambos incluidos, más de 1.760 menores cometieron en Galicia su primer delito o, al menos, fueron juzgados y condenados por ello.

Los menores de edad también tienen una responsabilidad penal, aunque la regulación específica que les atañe, y que rige en el intervalo de los 14 a los 18 años (siempre considerando como referencia la edad de comisión del delito), pone el acento en las funciones rehabilitadoras y reeducadoras más que en las sancionadoras, según explican desde la Administración autonómica en la memoria anual. Aun así, no siempre se consigue ese objetivo. Porque esa misma estadística, vista del revés, permite comprobar que existe una bolsa de menores en torno a 150 de media cada año, que ya estaba “fichada”. La Consellería de Política Social avisa que no se puede leer el dato de forma automática como el de reincidentes, ya que en muchos casos está relacionado con el hecho de que a un mismo menor se le imponen varias medias y no siempre las cumple todas en el mismo año. Lo usual es que vayan una detrás de otra y que esa situación “se arrastre anualmente”.

Medidas pendientes de ejecución

De hecho, las medidas pendientes de ejecución ascendieron el pasado año a 234, lo que supone un repunte desde las 202 acumuladas en el ejercicio precedente. Del total, 32 son medidas de internamiento, sobre todo en régimen semiabierto. Eso significa que los chicos residen en un centro, pero realizan fuera de él actividades formativas, educativas, laborales o de ocio, como refleja la memoria.

En el mismo documento, el Ejecutivo autonómico aduce que en 2022 las “principales” razones por las que no se llevaron a cabo medidas privativas de libertad están relacionadas con que el menor esté ocupado en ese momento con medidas similares o “más restrictivas”, la imposibilidad de localizar al menor desde el juzgado o el que haya algún recurso pendiente de resolución.

Principales delitos

¿Qué es lo que lleva a los menores a ser condenados por los tribunales? Sobre todo, en las cuentas pendientes de los jóvenes con la sociedad, abultan los delitos de lesiones, de robo con violencia e intimidación y de amenazas, aunque el catálogo relativo al pasado ejercicio incluye tres delitos de homicidio, tres de asesinato, 14 de abuso sexual, además de estafas, reiterada conducción de ciclomotores sin licencia o cultivo, elaboración o tráfico de drogas.

En concreto, según el informe, el delito más habitual, con 132 casos, sería el de lesiones, seguido por el de amenazas, con 81. No obstante, si se suman todos los vinculados al patrimonio, estos son mayoritarios. Así, constan 68 casos de robo con violencia o intimidación en las personas, 59 de hurto, 43 de robo con fuerza en las cosas y una docena vinculados a vehículos. También entre el colectivo menudean los episodios de violencia de género y doméstica.

En cifras generales, el pasado año Galicia registró uno de sus mejores datos: en total cometieron delitos 442 chavales (339 chicos y 103 chicas), lo que supone el tercer año consecutivo de descenso. Además, el recurso a medidas privativas de libertad aguanta como minoritario, aunque no todos los condenados lo aguantan. Desde 2018, Política Social contabiliza casi 150 fugas o no retornos, 28 solo el pasado año.