El calor ya causó 21 muertes en Galicia desde mayo, 18 este mes

Mantemos a situación anticiclónica á espera dunha fronte que chega esta noite.



Hoxe é o derradeiro día no que notamos o fume asociado aos incendios de Canadá. Modelo CAMS: https://t.co/xogbl75WSg



A calidade do aire en #Galicia non se está vendo afectada https://t.co/F1FU1OHTcr pic.twitter.com/LmONm92sDl