El bum de las piscinas sitúa a Galicia con 41.000 al sumar 5.500 en tres años

Galicia cuenta ya con casi 41.000 piscinas; es decir, más que habitantes tienen Vilagarcía de Arousa o Narón y la inmensa mayoría son privadas. Las últimas 5.473 piscinas se dieron de alta mientras las alertas por el cambio climático resonaban en muchos altavoces. Y sus propietarios realizaron una inversión que supera los 54 millones de euros para construirlas en los últimos tres años; 25 millones solo en las instalaciones acuáticas que se tramitaron el año pasado en Galicia, con un ritmo de altas de casi siete al día.

El sueño de una casa o una finca con piscina que germinó durante el COVID y provocó un bum de demandas en 2021 –ese año se registraron 1.936 piscinas más en nuestra comunidad–, batió récords durante el verano pasado: un 27 % más de altas, hasta 2.471 en municipios gallegos en 2022. Justo el verano que Galicia declaraba una prealerta por sequía, más recintos particulares captaban agua para echar a andar por primera vez. Algunos enganchados a pozos particulares y otros, a la red pública.

Y los datos certifican que esa moda sigue fructífera: los municipios gallegos tienen 553 piscinas más solo en lo que va de año. Todos los datos, facilitados por el Catastro Inmobiliario –registro dependiente del Ministerio de Hacienda– confirman esa tendencia. Solo en lo que va de año en el concello de Lugo se dieron de alta hasta 57 piscinas, todas al aire libre, y otras 45 en Oleiros; mientras que en Vigo se dieron de alta 53, pero también 47 en Poio y 37 en O Rosal.

En Lugo este año se registran 57 nuevos recintos acuáticos, 47 en Oleiros y 53 en Vigo

Los hechos esconden otra paradoja: que la solución para combatir la subida de las temperaturas en muchos municipios gallegos del interior –o que, aún estando en la costa, no tienen acceso al mar– es energéticamente poco sostenible o, incluso redundante en el cambio climático. Además de la cantidad de agua que se necesita para llenarlas o mantenerlas, la depuración que implican la mayoría de las piscinas de obra requiere de consumo eléctrico. El mantenimiento anual se estima entre 500 y 1.000 euros. Por citar solo un ejemplo, un estanque de unos 114 metros cúbicos precisaría para llenarse por primera vez 135 euros en agua, unos 115 litros. ”Si se realizan los tratamientos químicos de manera correcta y se mantienen los parámetros de calidad del agua y desinfección no es necesario vaciar completamente la piscina”, explican desde las empresas especializadas. De hecho, muchas piscinas ahora se mantienen con agua salada –la desinfección se hace mediante electrólisis salina– para optimizar gastos.

Del total de 40.791 piscinas que llenan Galicia en la actualidad, la práctica mayoría son para uso recreativo particular, ya que las piscinas cubiertas –ligadas a centros deportivos y de ocio– solo ascendían el verano pasado según el Catastro a 1.842 instalaciones. Dicho departamento contabiliza estas instalaciones indicando si son al aire libre, lo que da una idea precisa de cuántas se dedican a un uso doméstico privado.

Tampoco el número de estas instalaciones ha inflado por algún tipo de inspección o campaña de revisión, advierten fuentes ministeriales consultadas: “Es importante aclarar que esta piscinas son las dada de alta, pero no significa que haya sido por un proceso de regularización. Es decir, no puede deducirse que no estaban declaradas y se han regularizado posteriormente. Son las dadas de alta”, aclaran.

En lo que respecta a los costes de construcción, desde las empresas explican que el precio de una piscina de obra dependerá de sus dimensiones, pero suelen suelen costar alrededor de 700 euros el metro cuadrado, así que el precio medio de construir una piscina ronda los 14.000 euros. Aún así, dependiendo del tipo de piscina, a veces hay que sumar otros costes como tasas municipales, el proyecto de construcción y la licencia de obras que rondarán unos 2.000 euros más. Si además se instala una ducha de exterior y se acondiciona toda la zona que rodea el área de la piscina, el presupuesto superará los 20.000 euros.

No obstante el auge de las piscinas prefabricadas –que solo requieren de una excavación– también se debe a que cuestan una media de un 30% menos que las de obra. Así, su precio medio es de entre 8.000 y 10.000 euros. En esta información no se incluyeron las piscinas desmontables, que suelen estar construidas en PVC, madera y acero galvanizado, porque no requieren de alta en el Catastro.

En los momentos de máximo bum, las piscinas se sumaron al catálogo de las plataformas de economía colaborativa, hasta ahora popularizadas por el alquiler entre particulares. La plataforma Swimmy aún ofrece la posibilidad de alquilar o disfrutar de una piscina privada por media jornada, días completos o horas, incluyendo el número de bañistas y la prioridad geográfica.

El ranking gallego de piscinas por habitante arranca en la periferia de Ourense y pasa por Oia, Mondariz y Nigrán

En términos absolutos es Vigo la ciudad que capitaliza el mayor número de piscinas de Galicia –con 2.568 instalaciones acuáticas, de las que casi un centenar son de uso colectivo–, seguida de Oleiros, municipio coruñés que registra 1.774, así como de Nigrán, que también cuenta con 1.264.

Sin embargo, al observar los datos del Catastro de forma proporcional a la población, los municipios que tienen más piscinas por persona se hallan en la periferia de Ourense. Allí donde el termómetro llega más alto en verano y las olas de calor son más frecuentes, se registran más construcciones para refrescarse dándose un chapuzón.

Los concellos de Pereiro de Aguiar, donde tocan a nueve personas por piscina (tiene 707 infraestructuras de este tipo) y el de Amoeiro, con una media de diez por recinto de chapuzón (ascienden a 222), son los que registran más albercas por habitante en Ourense. Eso, seguido del también limítrofe de Coles, donde hay una parcela acuática por cada 12 vecinos.

Mientras, en la provincia de Pontevedra es el municipio de Oia, con un total de 231 piscinas en su término municipal, el que registra una alberca por cada 13 vecinos. Le sigue, proporcionalmente y debido a la baja población, el municipio de Mondariz Balneario a la par de Nigrán, donde hay una piscina por cada 14 vecinos empadronados.

Los datos de A Coruña son similares. En Bergondo, el término municipal con más piscinas por habitante, tocan a 11 vecinos. Ya lejos, con 20 habitantes por piscina, se sitúa Abegondo. Y en Lugo, Outeiro de Rei es el que más instalaciones tiene por número de habitantes, seguido de O Corgo.

Siguiendo con las ciudades gallegas, las que registran mejores ratios de número de piscinas por habitante está Pontevedra a la cabeza, seguida de Ourense y Vigo –con 102, 110 y 113 habitantes por cada piscina del municipio, respectivamente–.

La última del ránking y con mucha diferencia con respecto a las demás sería la ciudad de A Coruña, en cuyo término municipal tocan a 791 habitantes por piscina. Un número menor de estas infraestructuras quizás tenga que ver con temperaturas más suaves en verano y, por tanto, menor demanda. Mientras, Lugo, Santiago y Ferrol se sitúan en puestos intermedios –con 125, 146 y 215– vecinos por piscina en los citados concellos.