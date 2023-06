Empresarios gallegos promueven un “lobby” en Bruselas para defender sus intereses

“Debo reconocer que los empresarios gallegos tenemos poca fuerza en Europa. Vamos a impulsar un lobby empresarial gallego ante la Unión Europea”, avanzó el presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía, José García Costas.

Es la organización cameral pontevedresa la que se ha puesto manos a la obra para crear este grupo de presión. Ya tiene un documento redactado sobre cómo tendría que ser su funcionamiento, estructura y composición. Pero todavía no ha sido aprobado. La propuesta se trasladará al resto de las organizaciones empresariales y cámaras de comercio para intentar sacar adelante entre todas una iniciativa que en el pasado ya se ha puesto sobre la mesa un puñado de veces, pero que nunca ha acabado de cuajar.

“Cada vez que un empresario gallego tiene algún asunto que compete a la UE, se tiene que buscar la vida por su cuenta. Así que pretendemos crear un lobby multisectorial en el que se pueda apoyar. Por no tener un lobby carecemos de capacidad de influencia”, indican fuentes de la Cámara de Comercio de Pontevedra, que señala como posibles campos de actuación la pesca, las diferentes líneas de financiación a las que se puede acceder o la demanda de infraestructuras, singularmente el impulso al Corredor Atlántico ferroviario. “Nos falta interlocución propia de cara a planes futuros”, añaden.

En Europa los lobbies o grupos de presión son legales y están registrados. Actualmente operan unos 800 que tienen su sede social en España, entre los que figuran empresas, bufetes, administraciones u otro tipo de organizaciones que aspiran a mantener relaciones con las autoridades europeas para influir en sus decisiones.

Rueda ve “inexplicable” que España no solicitase fondos para el Corredor





El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, calificó ayer de “increíble” e “inexplicable” que el Ministerio de Transportes no solicitase fondos europeos del mecanismo Conectar Europa –que el jueves repartió 6.200 millones referentes a la convocatoria de 2022– para el Corredor Atlántico ferroviario del Noroeste. “Así no podemos seguir”, censuró.

Como adelantó este periódico, el Gobierno central declinó acudir a esta financiación para dar prioridad a otros fondos, como Feder o el de Recuperación. “Si no se pide, no se puede dar”, resumió Rueda, para seguidamente calificar de “inexplicable esta actitud” del Ejecutivo de la que sospecha que “probablemente” busca “perjudicar” a Feijóo de cara a las elecciones.

“Ya me gustaría estar diciendo que el Gobierno central mira por Galicia y consigue cosas, pero un día sí y otro también nos demuestra que no es así y, por lo tanto, creo que así no podemos seguir”, sentenció.