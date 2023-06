El tráfico en las vías autonómicas vuelve a cifras prepandemia: 3.100 coches diarios

La rebaja de precios de las líneas de autobús interurbanas, gratis para los jóvenes en Galicia, y la gratuidad de los viajes en tren aplicada por el Gobierno central para combatir la escalada de precios del año pasado, la peor en cuatro décadas, no han evitado que el tráfico de vehículos a través de las carreteras de titularidad autonómica haya repuntado. El crecimiento del 4,3% experimentado el año pasado supone el segundo mayor de la serie tras, lógicamente, 2021, el primer año posterior a los meses de confinamiento, y vuelve a situar la circulación en estas vías por encima de los 3.000 vehículos diarios de nuevo, recuperando cifras previas a la pandemia.

La Memoria de Tráfico de la Rede Autonómica de Estradas de Galicia correspondiente al año pasado cifra la presencia media cada jornada en estas carreteras en 3.116 vehículos, de los que un 6,8% son camiones de tráfico pesado.

Esta cifra se encuentra entre los mayores datos de los últimos años, por encima de los 2.985 de 2021 y de los 2.549 de 2020, año marcado por la irrupción de la pandemia de COVID, que obligó al Gobierno a decretar un confinamiento de más de treses meses. En 2019, los datos fueron de 3.178, por 3.097 de 2018, 3.077 de 2017, 3.020 de 2016 y 2.999 de 2015, según el balance realizado por la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.

“Este año 2022 ha sido el primer año sin restricciones de movilidad tras la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, lo que resulta en un incremento de intensidad de tráfico registrado en comparación con el pasado año 2021. Sin embargo, los primeros meses registraron una intensidad ligeramente menor al resto del año, a pesar de la ausencia de restricciones, lo cual parece deberse a una reducción voluntaria en la movilidad. Esto se observa especialmente en las carreteras que llegan a la frontera con Portugal”, indica el documento.

A ello se une la falta de alternativas viables en muchos de los trazados que cubre esta red de carreteras , salvo el tren en el caso de Santiago-Dozón para llegar a Ourense. Ir en bus a trabajar de A Coruña a Carballo no resulta fácil si los horarios no coinciden bien. Sucede lo mismo entre las localidades que se encuentran en el área de influencia de la Autovía do Salnés (AG-41), que cada año se sitúa como la que más tráfico soporta de la red autonómica.

Además, el Gobierno también reaccionó al incremento del precio del combustible agravado por la guerra en Ucrania, aplicando una subvención de 20 céntimos por litro desde el 29 de marzo, lo que facilitó el recurso al automóvil particular hasta el punto de que frenó una huelga del transporte por carretera.

La Autovía de Brión (AG-56) que sirve de entrada a Santiago es la vía con más tráfico, pues alcanza en algún punto los 32.951 vehículos diarios. En la provincia de A Coruña, destacan los 18.128 de la AC-552 en Arteixo, el acceso al polígono de Sabón donde se ubica Inditex.

En Pontevedra, la Autovía do Salnés (AG-41) es la vía más empleada, con 19.752 vehículos de tope entre Curro y Mosteiro. También la PO-531 (San Caetano-Curro) se acerca a esas cifras con 19.030.

En Ourense destacan los 14.717 de la AG-53 entre Santiago y Dozón y en Lugo, el enlace con la A-6, con 10.295.